華為聯手2中企 推全球首款5.5G機器人 高精度定位

樂聚（深圳）機器人技術有限公司技術人員在調試一部人形機器人。(新華社)

樂聚、中國移動、華為 6日在世界行動通訊大會（MWC）上，聯合發表全球首款搭載5G-A（5.5G）技術的人形機器人 「夸父」，是三方在GTI平台下合作的階段性成果。樂聚機器人方面表示，基於5.5G技術，人形機器人可實現大場景下高精度定位，且無須額外設備，可增強多機協作可靠性，拓展工業場景適用範圍。

樂聚公司最有名的就是推出中國第一台可以後空翻的「夸父」機器人，也是第一個採用鴻蒙作業系統的人形機器人，最早亮相於2024年華為開發者大會，是中國首款可跳躍、可適應多地形行走的開源鴻蒙人形機器人，並出貨給北汽集團主要負責搬運工作，如今「夸父」有了5.5G的加持更是如虎添翼。

科創板日報報導，5.5G技術可視為5G移動通信技術標準的最新演進，具有高頻寬、低時延等特點。GTI是由中國移動、日本軟銀、英國沃達豐（Vodafone）等電信商，於2011年發起成立的國際合作平台，首要目標便是推動5.5G技術和產品實現智慧融合。

去年10月，GTI聯合中國移動、樂聚機器人、華為等發布「智網慧城」計畫。該計畫聚焦5.5G、AI 、人形機器人等技術創新，目標進一步提升人形機器人的高精度定位、低延遲與即時控制、數據採集與增量訓練等能力。

從研發層面來看，5.5G網路的高頻寬能力支持大規模數據採集，為人形機器人的深度學習模型提供豐富的訓練數據，可縮短開發周期，適配多行業多樣需求。

作為5G通信的「進階版本」，5.5G與人形機器人的適配融合也由多方面逐步推進。在2月舉行的湖北「楚才」系列人形機器人展示會上，中國電信為十多款人形機器人，提供5.5G通信保障，從而保證演示精確無誤。中國電信表示，未來將進一步探索在人形機器人中預置5.5G模組。

IDC中國研究經理李君蘭認為，隨著機器人的深入應用，5G或5.5G的通信技術為多種類、多品類的機器人群體調度協同提供支持。在MWC上，中國移動總經理何飆表示，AI的能力滲透進各行各業，打造AI+生態圈，5.5G則將為AI+時代提供網路連接基礎。