我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DeepSeek破解率100% R1上市2天被破解 曝衍生效應

存100萬退休+社安福利 多久會花完？

世界移動通信大會 華為3摺機吸睛 西班牙國王駐足

中國新聞組／北京6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
西班牙國王到訪華為展台。(取材自觀察者網)
西班牙國王到訪華為展台。(取材自觀察者網)

世界移動通信大會（MWC 2025，下稱巴展）5日在巴塞隆那如火如荼進行，中國廠商在現場展出了大量創新性產品。對「摺疊」賽道的深耕，凸顯出中國科技企業正在引領智能終端技術的突破。展會上，華為三摺疊手機吸引西班牙國王菲利佩六世駐足參觀，聯想則帶著太陽能PC亮相。

來源：YouTube

觀察者網報導，華為手機業務在海外尚未復甦，但仍然希望在海外市場保持創新形象和存在感。在巴展現場可見，華為把三摺疊手機帶到了歐洲進行展示，吸引了西班牙國王菲利佩六世和眾多國外觀展者的駐足，一同展出的還有Mate X6和Mate 70等產品。

「人們最興奮的還是能體驗到華為的首款可量產三摺疊手機，該機型配備了超耐用鉸鏈、內折和外折可以同時進行，以及十檔可變光圈等。西班牙國王菲利佩六世親臨華為展台，體驗了這款三折手機，對華為的創造力和新理念印象深刻。」國外科技媒體寫道。

但華為的挑戰也十分明顯。Canalys分析師魯納爾坦言，將三摺疊和Mate X6等推向海外市場，並不意味著華為手機未來幾年會實現國際市場的復甦。這兩款手機定價極高，目的只是為了向高端市場用戶前沿創新者的形象，華為對海外市場的成就依然相對謹慎和保守。

不止手機廠商的創新，巴展也成為PC巨頭的秀場。

繼CES上展示全球首款卷軸屏PC概念機後，聯想集團這次在MWC上展示了全球首款OLED外折屏筆記本電腦概念機。現場工作人員稱，這款概念設備采用18.1英寸外折式OLED顯示屏，搭載了英特爾酷睿Ultra 7處理器等配置，可從緊湊的13英寸筆記本形態切換至縱向擴展的工作空間，優化生產力、提升多任務處理能力，並增強AI協作體驗。

除此之外，聯想還展示了全球首款超薄太陽能PC，厚度為15毫米，重1.22千克。觀察者網從現場獲悉，該設備採用「交叉背接觸電池」 技術實現能量轉換，將安裝支架和網格線置於太陽能電池的背面，能量轉換率可達24%。展台工作人員還提到，這款產品的太陽能電池板接受20分鐘的陽光直射，就能為設備提供一小時的視頻播放電力。

在華為終端展區，裸視3D大螢幕呈現震撼視覺效果。（取材自華為）
在華為終端展區，裸視3D大螢幕呈現震撼視覺效果。（取材自華為）

華為 王菲 英特爾

上一則

人權組織：香港「顛覆及串謀顛覆」定罪人數 5年來比中國多

下一則

為孫把關食安…湖南老翁「菸盒錫紙」寫建言 獲採納立法

延伸閱讀

BIS局長被提名人：憂台積電晶片流向華為 確保強力執法

BIS局長被提名人：憂台積電晶片流向華為 確保強力執法
輝達連2年將華為列為對手 黃仁勳稱中國市場競爭激烈

輝達連2年將華為列為對手 黃仁勳稱中國市場競爭激烈
金融時報：華為AI晶片良率 從20%提高到近40%

金融時報：華為AI晶片良率 從20%提高到近40%
華為先進AI晶片製造良率提升 已從20%拉升到近40%

華為先進AI晶片製造良率提升 已從20%拉升到近40%

熱門新聞

小米商城「不銹鋼直飲杯」上線不久，就被搶購一空。（取材自極目新聞）

小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中

2025-03-04 20:11
網紅「迅猛龍 特蕾莎」EQ高，有抖音第一美女的封號。(取材自微博)

「廈門林志玲」停播3個月 考研成績揭曉 籲粉絲多讀書

2025-02-27 05:30
3月1日，星銳二年級隊球員段昂君（中）在比賽中投籃。（新華社）

中國CBA打輸大學生 球迷嗆：拿百萬年薪被沒工資的學生按地上磨

2025-03-02 21:30
北大研究團隊在實驗室開展腫瘤惡液質研究工作。（新華社）

中國科學家揭開癌症晚期患者「極度消瘦」之謎

2025-03-01 10:19
現場大屏跳出的不雅照片。新娘說一張「明顯在酒店床上拍攝的、裸著上半身的側身照片」。（取材自光明網）

上海婚禮屏幕播不雅照30秒 600賓客竊竊私語：是新娘嗎？

2025-03-02 08:30
50歲大叔的胸部突然變大「如同少女」。（取材自大參考）

河南50歲大叔胸部突變大如少女 原來戒菸嘴癢狂嗑這食物

2025-03-01 07:30

超人氣

更多 >
這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元

這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元
川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰
德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治

德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治
墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解

墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解
從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價

從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價