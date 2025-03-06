世界移動通信大會 華為3摺機吸睛 西班牙國王駐足

西班牙國王到訪華為展台。(取材自觀察者網)

世界移動通信大會（MWC 2025，下稱巴展）5日在巴塞隆那如火如荼進行，中國廠商在現場展出了大量創新性產品。對「摺疊」賽道的深耕，凸顯出中國科技企業正在引領智能終端技術的突破。展會上，華為 三摺疊手機吸引西班牙國王菲 利佩六世駐足參觀，聯想則帶著太陽能PC亮相。

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觀察者網報導，華為手機業務在海外尚未復甦，但仍然希望在海外市場保持創新形象和存在感。在巴展現場可見，華為把三摺疊手機帶到了歐洲進行展示，吸引了西班牙國王菲利佩六世和眾多國外觀展者的駐足，一同展出的還有Mate X6和Mate 70等產品。

「人們最興奮的還是能體驗到華為的首款可量產三摺疊手機，該機型配備了超耐用鉸鏈、內折和外折可以同時進行，以及十檔可變光圈等。西班牙國王菲利佩六世親臨華為展台，體驗了這款三折手機，對華為的創造力和新理念印象深刻。」國外科技媒體寫道。

但華為的挑戰也十分明顯。Canalys分析師魯納爾坦言，將三摺疊和Mate X6等推向海外市場，並不意味著華為手機未來幾年會實現國際市場的復甦。這兩款手機定價極高，目的只是為了向高端市場用戶前沿創新者的形象，華為對海外市場的成就依然相對謹慎和保守。

不止手機廠商的創新，巴展也成為PC巨頭的秀場。

繼CES上展示全球首款卷軸屏PC概念機後，聯想集團這次在MWC上展示了全球首款OLED外折屏筆記本電腦概念機。現場工作人員稱，這款概念設備采用18.1英寸外折式OLED顯示屏，搭載了英特爾 酷睿Ultra 7處理器等配置，可從緊湊的13英寸筆記本形態切換至縱向擴展的工作空間，優化生產力、提升多任務處理能力，並增強AI協作體驗。