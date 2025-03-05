與運動員同時起跑 全球首辦人形機器人半馬4/13北京登場

2024年的北京亦莊半馬，機器人在場邊為選手加油，今年機器人也要下場一起跑。（央視新聞截圖）

北京經濟技術開發區宣布，將於4月13日在北京亦莊舉行全球首個人形機器人 半程馬拉松 ；人形機器人將與運動員在起點同時鳴槍起跑，共跑同一條路線，但擁有單獨跑道，全程採用鐵馬隔離或綠化帶隔離的方式保障人機安全。

據新京報等中國媒體報導，北京市政府新聞辦日前舉行記者會指出，機器人比賽時間設置為3小時30分鐘左右，在過程當中，機器人可更換電池，也可通過機器人「接力形式」參加全程比賽。在評比方面，將依據比賽過程中完賽時間、機器人更換次數進行綜合評價，比賽過程中更換機器人每次罰時10分鐘。

北京經開區工委委員、管委會副主任李全李全表示，今年參賽的機器人應具備人形外觀、可以實現雙足行走或奔跑等動作，而非輪式結構。在控制方式方面，機器人可以是手動遙控（包含半自主），也可以是完全自主的控制方式。而馬拉松對機器人在奔跑中的穩定性、可靠性和續航能力要求非常高，人形機器人要完成馬拉松比賽，需要突破本體架構和關節 、高可靠性長距離奔跑算法、測試驗證等關鍵技術。

此外，這次人形機器人賽事設置了冠、亞、季軍，獎金分別為5000元（人民幣，下同，約690美元）、4000元、3000元，還設置了完賽獎、最優耐力獎、最佳人氣獎、最佳步態獎、最佳形態創意獎等獎項。

調查多家機器人企業的參賽意願，由國家地方共建具身智能機器人創新中心自研的「天工」機器人預計將參賽。