中國電動車銷售反彈 比亞迪近月跑贏特斯拉

美國4日正式向中國進口貨品加徵10% 關稅，其中一個目的是要壓抑中國貨品的競爭力。然而在電動車 市場，過去兩個月出現了「東升西降」。 中國電動車製造商銷售過去兩個月開始反彈，尤其是龍頭車企比亞迪 在過去一個月的銷量和股價表現均超越美國的特斯拉 。但美國同時向加拿大、墨西哥加徵的25%關稅後，會阻礙中國電動車打入美國市場。

自由亞洲電台報導，比亞迪在2025年2月的總銷量達到32萬2846輛，較1月增長7.4%，同比增長164%，顯示出強勁的市場需求。相較之下，特斯拉尚未公布2月的全球銷售數據，但1月在中國市場的銷量約為3萬4000輛，較去年同期下降12%。這表明特斯拉在全球最大電動車市場的表現受到挑戰，市場份額逐步被中國本土品牌蠶食。

比亞迪的銷售增長主要來自插電式混合動力車型的需求飆升，2月PHEV銷量達19萬3331輛，同比增長189%，而純電動車型的銷量則為12萬4902輛，增長127.5%。相比之下，特斯拉在中國市場面臨比亞迪、理想、小鵬等本土品牌的激烈競爭，銷售增長趨緩。

此外，特斯拉在歐洲市場的銷售表現亦不佳，今年1月的銷售量僅為9,945輛，同比下降近50%，2月份跌幅亦在加劇中。

近期美國對加拿大和墨西哥進口的汽車及零部件加徵25%關稅，雖然這項措施並未直接針對比亞迪，但可能影響其未來的市場戰略，比亞迪近期在墨西哥設廠的計畫正在縮減。