中國電動車銷售反彈 比亞迪近月跑贏特斯拉
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美國4日正式向中國進口貨品加徵10% 關稅，其中一個目的是要壓抑中國貨品的競爭力。然而在電動車市場，過去兩個月出現了「東升西降」。 中國電動車製造商銷售過去兩個月開始反彈，尤其是龍頭車企比亞迪在過去一個月的銷量和股價表現均超越美國的特斯拉。但美國同時向加拿大、墨西哥加徵的25%關稅後，會阻礙中國電動車打入美國市場。
自由亞洲電台報導，比亞迪在2025年2月的總銷量達到32萬2846輛，較1月增長7.4%，同比增長164%，顯示出強勁的市場需求。相較之下，特斯拉尚未公布2月的全球銷售數據，但1月在中國市場的銷量約為3萬4000輛，較去年同期下降12%。這表明特斯拉在全球最大電動車市場的表現受到挑戰，市場份額逐步被中國本土品牌蠶食。
比亞迪的銷售增長主要來自插電式混合動力車型的需求飆升，2月PHEV銷量達19萬3331輛，同比增長189%，而純電動車型的銷量則為12萬4902輛，增長127.5%。相比之下，特斯拉在中國市場面臨比亞迪、理想、小鵬等本土品牌的激烈競爭，銷售增長趨緩。
此外，特斯拉在歐洲市場的銷售表現亦不佳，今年1月的銷售量僅為9,945輛，同比下降近50%，2月份跌幅亦在加劇中。
近期美國對加拿大和墨西哥進口的汽車及零部件加徵25%關稅，雖然這項措施並未直接針對比亞迪，但可能影響其未來的市場戰略，比亞迪近期在墨西哥設廠的計畫正在縮減。
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