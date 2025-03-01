我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「他終結台灣核武夢」張憲義接受CNN專訪：不後悔向美通風報信

「你被錄取」民主黨州要招用被DOGE解雇的聯邦公務員

中國證監會：將深入研究香港公司到中國上市可行性

記者陳宥菘／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國證監會表示，將與有關部門將進一步優化拓展中國與香港金融市場互聯互通，深入研究香港公司到中國上市的可行性，開展數字人民幣在香港試點等。（路透）
中國證監會表示，將與有關部門將進一步優化拓展中國與香港金融市場互聯互通，深入研究香港公司到中國上市的可行性，開展數字人民幣在香港試點等。（路透）

中國證監會表示，將與有關部門將進一步優化拓展內地（中國）與香港金融市場互聯互通，深入研究香港公司到內地上市的可行性，開展數字人民幣在香港試點等，全面深化內地與香港緊密實務合作，鞏固提升香港國際金融中心地位。

中國全國政協十四屆全國委員會第三次會議將於4日在北京召開，央視報導，中國證監會最近在官網發布去年全國政協十四屆全國委員會第二次會議提案答覆的函，針對粵港澳大灣區金融市場互聯互通作出答覆。文件顯示，中國證監會答覆函的日期為2024年8月5日，但文件於今年2月28日才發布。

答覆函指出，近年來，中國證監會高度重視推動粵港澳大灣區金融市場互聯互通，支持香港強化國際金融中心和離岸人民幣業務樞紐地位，深入推進金融市場雙向開放。

答覆函列舉三項實際政策部署。一是支持符合條件的廣東企業根據自身需要利用境外資本市場融資發展。二是進一步推動金融市場互聯互通，加強對橫琴粵澳深度合作區、前海深港現代服務業合作區建設的支持力度。三是促進大灣區個人跨境投資便利化。

答覆函表示，下一步，中國證監會與有關部門將進一步優化拓展中國與香港金融市場互聯互通，持續優化「股票通」、「債券通」、基金互認等機制，在總結既有經驗基礎上深入研究論證香港公司到中國上市的可行性，結合市場需求持續推動優化「跨境理財通」業務試點，結合實際有序開展數位人民幣在香港試點等，全面深化內地與香港緊密實務合作，鞏固提升香港國際金融中心地位。

香港 灣區 投資

上一則

中國知名音樂人刀郎有新身分 任成都人大代表

延伸閱讀

大學雜誌紀念58周年 許信良盼中國實施民主

大學雜誌紀念58周年 許信良盼中國實施民主
這位港星只比洪金寶小1歲 但體態、氣色差很大

這位港星只比洪金寶小1歲 但體態、氣色差很大
香江觀察／富豪升 中產降 隱伏香港新煩惱

香江觀察／富豪升 中產降 隱伏香港新煩惱
37歲港男被野猴咬傷未理會 染猴疱疹病毒亡

37歲港男被野猴咬傷未理會 染猴疱疹病毒亡

熱門新聞

消防員雙手撐住褲子已被其拽下的女子。(視頻截圖)

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

2025-02-23 07:30
知名脊髓神經外科專家修波因交通意外20日去世，享年62歲。(取材自北京日報)

中又1位頂尖人才出車禍 脊髓外科專家喪命 陰謀論再起

2025-02-23 10:00
北大研究團隊在實驗室開展腫瘤惡液質研究工作。（新華社）

中國科學家揭開癌症晚期患者「極度消瘦」之謎

2025-03-01 10:19
50歲大叔的胸部突然變大「如同少女」。（取材自大參考）

河南50歲大叔胸部突變大如少女 原來戒菸嘴癢狂嗑這食物

2025-03-01 07:30
青島保時捷中心2024年度銷冠牟倩文。(取材自快科技)

2年賣340輛保時捷 青島美女銷冠被傳不雅視頻…報警了

2025-02-28 07:30
人販子余華英拐賣的兒童多達17人。(取材自澎湃新聞)

余華英拐賣17童 被執行死刑

2025-02-27 23:29

超人氣

更多 >
歌手方大同驚傳過世 享年41歲

歌手方大同驚傳過世 享年41歲
傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言
國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊

國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊
必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了

必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了
「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅

「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅