1分鐘寫出爆款文 AI衝擊文學圈「感覺人類寫不贏了」

AI寫作發展快速，文學界很多人都感覺到巨大的衝擊，部分作家甚至坦承「感覺人類已經寫不過AI了」；此為示意圖。（路透）

當前AI （人工智能）模型開發方興未艾，文科生「技能被AI取代」的焦慮正在中國社會蔓延，已有人感受到工作被搶的緊迫感。而AI帶來的衝擊也驚動了文學圈，部分作家甚至坦承「感覺人類已經寫不過AI了」，而當文學創作因AI融入「非人」因素，未來人機合作所引發「誰在寫」的倫理及著作權益等議題，也使文學主體遇到空前危機。

中央社報導，李小姐2023年曾在上海兼職做過一家線上藝術書店的編輯助理，負責整理網上關於一本書的介紹，每天酬勞60元人民幣，要發兩篇文章，每篇文章要耗費至少一小時。工作八個月後，她感覺「寫不動了」，微薄的薪資也養不活自己，因此辭職深造。

她說，前老闆2月中旬開始使用DeepSeek 的AI產品，沒想到就寫出了「10萬＋」的閱讀量。而AI寫這樣一篇「爆款文章」只要一分鐘。

當前老闆告訴她這個消息，李小姐說：「反正我是受傷了，」幾年前從上海某大學文科畢業後，她一路找工作都不是太順利，除了中國本身就業情勢不佳外，現在還要面對AI競爭，「讓我覺得這個文字寫作的天賦一文不值」。

從中國的搜尋網站百度 查找「AI」和「文科生」關鍵字，可以看到許多探討「文科生該怎麼辦」的自媒體文章。

揚子晚報日前報導，南京大學文學院教授苗懷明撰文說，以DeepSeek來看，他認為AI的寫作能力是「一個普通本科生（大學生）的水平」，AI對文科的衝擊還沒有那麼嚴重，但「如果文科的一些專業和領域如果只有技術操作層面的東西，缺少個性和深度等創造性的含量，它真的會被AI替代。」

封面新聞報導，DeepSeek話題席捲全網。詩人、作家圈也是深受震動。隨著算法和大數據的深度介入，文學的實踐主體開始融入「非人」因素。當作者通過精準指令獲得理想文本時，傳統創作的邊界已然模糊。版權的界定與創作主體的認定成為難題。這一次，文學的主體遇到空前危機：不僅僅是寫什麽、怎麽寫，而是到底「誰在寫」？

「十月」雜誌社主編、「北京文藝評論」主編、北京大學文學博士季亞婭花很多時間調試DeepSeek，「我都驚呆了。你跟它聊的寫作和修改方向，它確實能完成得很好，勝過了很多水平比較一般的寫作者，尤其是初學者。假如莫言、余華去用他們教學生的勁頭和精力，去調教那台機器，或許會出非常棒、比弟子們寫得還好的作品」。