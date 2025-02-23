DeepSeek像「AI版TikTok」 分析：可能1年內被取代

中國人工智慧新創公司深度求索DeepSeek。(路透)

有線電視新聞網（CNN）報導，中國人工智慧 新創深度求索（DeepSeek ）以極低成本推出人工智慧（AI ）模型R1，達到媲美OpenAI o1模型的表現，震撼矽谷乃至國際市場。專家描述，DeepSeek宛如AI領域的TikTok，它的崛起才剛開始，但是未來可能會出現一批具備推理能力的新AI模型，而DeepSeek在接下來12個月內或許就會被新技術取代。

報導指出，DeepSeek令業界為之震撼的不僅是效率和強大性能。專家表示，DeepSeek R1能推理並「思考」問題，提供高品質的結果，加上公司決定將其技術的關鍵部分公開，這也將推動該領域的發展。

CNN引述財經媒體CNBC指出，谷歌DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）稱DeepSeek的討論「誇大其詞」，但他也稱，「這可能是我見過來自中國最好的作品」。

然而，前艾倫人工智慧研究所（Allen Institute for Artificial Intelligence）執行長伊茲歐尼（Oren Etzioni）認為：「這絕非炒作。但這個領域變化速度快，DeepSeek就像是AI領域的TikTok。」

伊茲歐尼認為，「在未來 12 個月內，DeepSeek可能會被新技術取代，但這確實是一項重要的技術進步。」