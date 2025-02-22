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貴州最大齡…64歲婦成功產子 網憂娃20歲母親還在否

中國新聞組╱北京22日電
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貴州64歲超高齡產婦近日成功產子，成為該省史上年齡最大產婦。(取材自瀟湘晨報)
貴州64歲超高齡產婦近日成功產子，成為該省史上年齡最大產婦。(取材自瀟湘晨報)

貴州一名64歲、胡姓超高齡產婦，11日透過剖腹產生下一名健康男嬰，母子平安，消息傳出，網路有不少恭喜的聲音；經過9天休養，胡姓產婦20日順利出院回家。胡婦是貴州省有分娩紀錄以來，年齡最大的產婦，也有網友忍不住說，等孩子上小學開家長會都70了，孩子會不會尷尬啊？

瀟湘晨報報導，胡姓產婦在外地通過試管成功懷孕後，回到貴州遵義市婦幼保健院待產，此前她曾做過甲狀腺癌手術，且伴有妊娠糖尿病，整個懷孕及最終分娩都存在高風險。對此，醫院特地召集產科、新生兒科、麻醉科、婦科、成人ICU、內科等相關科室成立危重症孕產婦醫療團隊，並請來相關專家會診。

懷孕35周後，胡姓產婦發現下肢靜脈血栓，發生肺栓塞風險非常大，已經嚴重威脅到母子安全，通過綜合考慮，在徵得產婦及家屬同意後，決定剖腹產。

孕婦11日上午被推進手術室，產科、麻醉科、婦科、新生兒科、ICU等多個科室都做出應急方案，為她量身定制麻醉方案，並確保搶救設備隨時啟用；新生兒科醫師也隨時準備對新生兒進行救治。

經過50分鐘的緊張手術，胡婦成功產下一名男嬰，寶寶重4斤8兩，評分達到了9分，健康有力。新生兒出生後，雖然因為高危因素被轉到新生兒科住院觀察，但他的身體狀況良好，給所有人帶來巨大的安慰和喜悅。

據報導，這名孕婦是貴州省有分娩紀錄以來，年齡最大的孕產婦。這一成功案例振奮了遵義市婦幼保健院。

網友聞訊表示「第一反應是失獨」、「等孩子上學開家長會都70了，孩子會不會尷尬啊」、「孩子沒長大，父母可能雙亡了」、「可憐的孩子，天崩開局」、「64 歲還堅持生子，勇氣可嘉，但也令人擔憂，真的是對孩子負責的選擇嗎」、「64不應該絕經了嗎？母親還可以排卵做試管嬰兒」、「這到底是為了啥？這麼大了還要受這個罪」、「誰會想要自己的父母比別人的爺爺奶奶年紀還大呢？不能理解」。

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