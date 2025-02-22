驗光機都驗不出…山東7旬婦沉溺玩手機 近視高達2300度

山東菏澤一位70多歲婦人因每天玩手機到凌晨，導致近視度數高達2300度就醫。(視頻截圖)

山東菏澤一名70多歲的老奶奶因沉溺玩手機，每天玩到凌晨，導致近視度數高達2300度，連驗光機器都驗不出結果 。醫師表示，如此高的近視度數在臨床上非常罕見。

綜合快科技、紅星新聞、海報新聞報導，這名奶奶的孫女崔女透露，爺爺奶奶每天睜開眼就開始玩手機，一直玩到深夜，家人多次勸阻都沒有效果。

孫女還說，奶奶血糖 正常，但眼睛早年生過病，有點落下病根，不過沒現在這麼嚴重，當時4、500度，還看得很清楚，但從疫情 到現在就一直每天看手機，導致視力惡化，「眼睛看嚴重了」。

醫生表示，如此高的近視度數臨床上罕見，和長時間用手機關係密切。雖然說如今手機是生活必備，可也得合理使用。尤其是老年民眾，長時間看屏幕，眼睛必然吃不消。

消息一出，引發一番討論，網友紛紛表示：「可以玩，但要健康玩」、「我還第一次知道有2300度」、「啊？不敢相信2300度看去是什麼樣的世界」、「眼睛真瞎了，就自動不看了」、「老年化了」。