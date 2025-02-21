從綠皮火車到高鐵專列 務工人員的春運折射中國發展變遷

京滬高鐵，縱跨京津冀魯皖蘇滬七省市，全長1318公里。春運期間，這條線路更顯繁忙。(新華社)

「再出發，歸程一路是坦途。」2025年元宵節後，安徽阜陽西站候車大廳，熙熙攘攘的客流中傳來陣陣歌舞聲。一場由當地居民排演的歡送務工人員返崗的演出吸引不少旅客的目光。春運 期間，這個車站迎接了一波又一波出行高峰。

不遠處，高鐵G9263次「務工專列」的休息區內，車站工作人員正在一邊給旅客送上紅彤彤的圍巾，一邊發放外出務工相關法律知識和當地人才招引手冊，這批旅客將要奔赴長三角地區多個城市。

演出結束後，「務工專列」的旅客們有序地排隊進站。不到20分鐘，專列車廂內的旅客們已經落座，車站候車區又迎來了下一趟列車的旅客，一切有條不紊地高效進行著。

「過去買票都不是容易事，現在票不難買，出行時間也快很多。」G9263次列車的乘客李飛介紹，今年他去南京務工，原先普通列車6、7個小時的車程，高鐵只要2個小時左右。

阜陽是中國人力資源大市，2025年春運約有265萬人通過鐵路外出務工、求學等。

「如何能讓阜陽外出務工人員坐上車、走得了這一直是我們頭等大事。」阜陽西站站長張紅軍說。為保障運力，2025年阜陽北站下轄的阜陽西站等各車站以務工專列等形式共增開58對列車保障出行，其中高鐵37對，比2024年增加7對，成為了主力軍。

據張紅軍介紹，曾經阜陽鐵路轄區增開的臨客列車主要以普通客車為主，擁擠的綠皮車等成為當地不少外出務工人員回鄉、返工的時代記憶。

老鐵路人的生命軌跡早已與車站交織在一起，共同見證一次次出發與抵達、離別與重逢。(新華社)

2011年春節前，在廣東東莞電子廠務工的洪永衛、洪娟、謝世曦三姐妹帶著各自的幾大包行李，與千餘名務工人員一起乘坐L160次東莞東至阜陽的臨時列車，返回老家安徽霍邱。這是2011年度春運廣東首趟農民工專列，行程1542公里、歷時需23個小時。

「當時車廂里人非常多，去一次廁所來回都得好幾十分鐘。」洪永衛回憶時感慨，當時買一張回家的車票並非易事，好在當地政府統一購票才買到車票。

搶票難、車廂擠，是不少春運旅客的時代回憶。「有時候真的是人多到連蹲下來都不容易。」G9263次列車的乘客黃建朋回憶，過去回家很多時候只能買到站票，一路上十來個小時站下來不算是稀罕事。

在阜陽北站營銷科科長儲茂高看來，高鐵的開通成為「轉折點」，「不僅極大豐富了阜陽運力，也讓出行更加便利和舒適」。儲茂高介紹，近幾年阜陽鐵路出行人數再創新高，但長龍般的候車排隊以及擁擠的車廂都已成為過去。

「過去春運乘警跟車，因為人多從頭到尾巡視車廂一趟需要1個多小時，現在不到二十分鐘。」阜陽西站派出所副所長張軍介紹，「乘客出行舒適也就更舒心。」

「此外，我們還增開部分普速列車，滿足外出務工人員的不同需求。」阜陽北站副站長袁曉偉說，普速列車通達一些小站，方便當地務工人員就近出行，同時更加低廉的票價也讓旅客們有了多種選擇。

2025年春運從1月14日至2月22日，為期40天。中國交通運輸等部門此前預計，2025年春運期間全社會跨區域人員流動量達到90億人次。