「哪吒2」21天登頂全球動畫票房 周星馳連發10遍「我要看」

「哪吒2」票房達到人民幣123.2億元，超過美國動畫電影「腦筋急轉彎2」，登頂全球動畫電影票房榜。(新華社)

中國製作的動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（簡稱「哪吒2」），於1月29日大年初一上映後獲廣大迴響，燈塔專業版數據顯示，截至18日晚間7時35分，「哪吒2」票房達到123.2億人民幣（約16.9億美元），超過美國動畫電影「腦筋急轉彎2」，登頂全球動畫電影票房榜，創下中國及亞洲電影最佳歷史票房成績。與此同時，在全球影史票房榜，「哪吒2」也升至第八。

據聯合國 新聞中心微博信息，當地時間17日，「哪吒2」在聯合國舉行特別放映，現場坐滿觀眾。據央視新聞，聯合國副秘書長徐浩良，法國、俄羅斯、希臘、泰國等多國駐聯合國外交官，以及聯合國總部員工、媒體記者等150餘位嘉賓參加展映活動。

除此之外，「星爺」周星馳 也為「哪吒2」著迷。現代快報報導，周星馳18日在社交平台連發10遍「我要看『哪吒2』」：「我要睇哪吒2我要睇哪吒2我要睇哪吒2我要睇哪吒2我要睇哪吒2我要睇哪吒2我要睇哪吒2我要睇哪吒2我要睇哪吒2我要睇哪吒2……」

周星馳稱：「『哪吒2』這周六22號在香港公映，入場的基本配置，我都已經準備好。」其還附上一張照片，照片中他cos（角色扮演）了哪吒的經典形象：身披「混天綾」，帶著「乾坤圈」，頭上紮了兩個小丸子。

值得一提的是，近日，導演餃子受訪時說道：「我本身就是非常喜歡周星馳的電影，所以現在我創作的哪吒系列電影當中，很多趣味性的東西，是受到了他的啟發。」

證券日報報導，中影年年合夥人、常務副總經理苑朋飛表示，「哪吒2」的成功未來將影響動畫市場的投資 市場、製作模式和內容方向。

苑朋飛指出，投資方面，「哪吒2」將吸引更多國內外資本關注動畫產業，尤其是具有中國文化特色的IP開發，龍頭企業的示範效應將帶動中小型動畫公司獲得更多融資機會。