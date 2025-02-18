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多虧撞了她…湖南男經常探病日久生情 娶回小13歲的她

中國新聞組／北京19日電
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李先生與妻子的緣分從一起車禍開始。（取材自瀟湘晨報）
李先生與妻子的緣分從一起車禍開始。（取材自瀟湘晨報）

兩年前意外發生的一次車禍，竟然促成了一段奇緣。湖南益陽一名1989年出生的男子，兩年前開車撞倒了一個2002年出生的女生，後因在醫院照顧與對方產生情愫，最終在今年結婚了。網友看完表示，「這就是緣分」、「搭一輩子追責，真是狠角色」。

瀟湘晨報報導，當事人李先生表示，2023年12月8日，他在一個十字路口撞到了一個騎電動車的女生，並把她撞飛倒地。「當時砰的一下我都沒有反應過來，不知道撞了什麽東西，第一次撞到人，電話都不知道怎麽打。」李先生回憶，女生當時躺在地上，自己走到女生面前說對不起，對方當即就回應說沒關係。

女孩因鎖骨斷裂入院治療，李先生後來提了一點水果牛奶去醫院探望，在醫院，女孩爸爸、媽媽的態度也讓他感動。

李先生妻子被撞後送往醫院。（取材自瀟湘晨報）
李先生妻子被撞後送往醫院。（取材自瀟湘晨報）

車禍現場。（取材自瀟湘晨報）
車禍現場。（取材自瀟湘晨報）

「他們沒有說過一句重話，只說把孩子治好就可以了，也不會要我的錢。」李先生說，之後的每天，他都會去醫院看望女孩，給她送早餐並照顧她，很晚才回去。

這樣相處大半個月後，女生給他發來了表白短信。李先生沒有回覆，他後來和女孩解釋，自己比女孩大太多了，哪怕自己同意，女孩爸媽也不一定同意。

兩人的結婚照。（取材自瀟湘晨報）
兩人的結婚照。（取材自瀟湘晨報）

「於情於理她是我撞的，我還是要負責到底。」李先生說，有一次女孩要讓他請她去看電影，在後來的接觸中，李先生慢慢接納了這份情感，兩人走到了一起。去年9月，女孩懷孕了。今年2月6日，兩人在李先生老家舉辦了婚禮。網友說，「還好女孩勇敢表白，不然就錯過了」。

電動車 牛奶

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