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中國田徑有希望了？男大生60米欄7.53秒 只差劉翔0.12

中國新聞組／北京18日電
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劉俊茜。（取材自新華日報）
劉俊茜。（取材自新華日報）

近日在西安舉行的2025年全國室內田徑大獎賽上，江蘇大學生劉俊茜以7.53秒的成績奪得男子60米欄的冠軍，該成績僅次於劉翔，同時也達標了今年3月將在南京舉辦的2025世界田聯室內錦標賽。劉俊茜某些角度長相也酷似劉翔，網友笑稱，疑似劉翔帳號異地登錄。

來源：YouTube

拳擊時空報導，在男子60米欄決賽中，21歲的劉俊茜以破竹之勢衝過終點線，這個距離劉翔全國紀錄僅差0.12秒的成績，不僅撕開了籠罩中國跨欄18年的「後劉翔時代」陰雲，更在社交媒體掀起一場關於傳承與超越的全民熱議。

在田徑這個賽場上，尤其是男子110米欄這個項目，對中國來說，劉翔就是一座難以逾越的高峰。他退役之後，這項目就好像陷入一段有點沉寂的時光，雖然也有不少運動員在努力，可就是很難再達到劉翔當年的那種高度了。

2月15日晚的西安奧體中心，29位選手在60米欄賽道依次排開。

發令槍響，0.162秒的起跑反應時僅列第五，但隨後的場景令全場沸騰：在加速階段，劉俊茜展現出驚人的髖關節爆發力，三步過欄的節奏猶如精密機械。

轉播畫面顯示，他在第四個欄架後已建立0.4米的領先優勢，最終以領先第二名0.15秒的絕對優勢撞線。

當電子屏跳出「7.53秒」時，看台上爆發出山呼海嘯的吶喊，這聲浪中既有對新時代的歡呼，更夾雜著對舊時光的追憶。

對於劉俊茜來說，這次奪冠只是一個開始。即將到來的南京世界田聯室內世錦賽，將是他證明自己實力的更大舞台。

如果能夠在世錦賽上繼續保持這樣的狀態，他極有希望成為繼劉翔之後，第二位闖入室內田徑世錦賽男子60米欄決賽的中國選手。

劉翔。（新華社資料照片）
劉翔。（新華社資料照片）

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