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「我們算是哪吒鄰居」 成都小區擺出鄉下才有的壩壩宴

中國新聞組／北京16日電
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成都一小區擺千人壩壩宴。（取材自封面新聞）
成都一小區擺千人壩壩宴。（取材自封面新聞）

為慶祝「哪吒2」電影票房破百億人民幣，四川成都萬科公園五號小區擺起了千人壩壩宴，小區業主表示，「活動現場擺了105桌，每桌可坐10人，非常壯觀熱鬧」。

來源：YouTube

封面新聞報導，該活動由萬科物業主辦，該小區業主崔先生表示，萬科公園五號小區與瞪羚谷數字文創園僅隔一條街，步行七分鐘就可到「哪吒2」的出品公司成都可可豆動畫影視有限公司，「可以說我們和哪吒是『鄰居』呀，現在還屬於正月，物業舉辦活動讓鄰里間一起吃飯團年，非常有意義」。

成都一小區擺千人壩壩宴活動現場。（取材自封面新聞）
成都一小區擺千人壩壩宴活動現場。（取材自封面新聞）

居民楊女士說：「一般印象中，鄉下的老家才會有壩壩宴，沒想到在成都這麽現代化的都市中也能參加，非常新奇與開心。」楊女士說，鄰居們都非常興奮，自發用相機、無人機等設備來拍攝視頻、照片等，記錄下這美好的時刻，「也非常感謝物業，組織這麽大的活動非常用心。」

慶祝「哪吒2」票房破百億人民幣，成都千人壩壩宴活動航拍。（取材自封面新聞）
慶祝「哪吒2」票房破百億人民幣，成都千人壩壩宴活動航拍。（取材自封面新聞）

萬科物業一工作人員表示：「我們年前就在籌備活動了，2月9日發布活動相關內容，通知業主報名參加。」

10歲女孩看「哪咤2」決心捐髓救父。（取材自小莉幫忙）
10歲女孩看「哪咤2」決心捐髓救父。（取材自小莉幫忙）

另據「小莉幫忙」報導，河南周口劉先生十年前確診白血病，單親父親的他一邊治療一邊把女兒莫莫撫養長大。三個月前劉先生病情突然惡化，醫生建議造血幹細胞移植，瘦小的莫莫便記在心裡。春節期間莫莫和家人一起看了「哪吒之魔童鬧海」後決心捐髓救父，她說：「哪吒可以為了父母不顧一切，我也想讓爸爸好起來。」

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