杭州鬧元宵 機器人秀川劇「變臉」 最後一幕笑翻觀眾

機器狗舞師，機器人表演變臉。（取材自杭州網）

中國機器人產業近年迅猛發展，除用於醫療、服務及製造業等領域，也鎖定演出市場。在昨天浙江杭州的元宵節 活動中，機器人就粉墨登場表演了一場川劇「變臉」，吸引大批民眾前來圍觀，人潮擠爆到工作人員也不得不提高嗓門喊「小心別碰到機器人，如果摔壞了，一個零部件就要幾千塊（人民幣，下同）啊」。儘管機器人最終表演到「沒臉」，還是獲得熱烈掌聲。

據中新網報導，今年杭州元宵節活動有一位「特別演員」，就是杭州宇樹科技有限公司（簡稱「宇樹」）旗下機器人G1表演川劇「變臉」。當川劇音樂響起，舞台上披著戲服的機器人穩穩地站在舞台中央，在高昂激越的唱腔中舉袖遮面、轉動頭部、變換面具。盡管動作不快，但每一細節都彰顯著十足的「科技感」和「民俗味」。

編排表演的「00後」杭州汪星人科技公司實施工程師季元傑表示，要讓機器人完成這些動作，並非易事。「看似只是簡單揮個手，實際需要肩膀、關節 和手肘等多個部位協調，每一個動作都需要精確的控制，否則稍有不慎，整個動作可能就會變形」。機器人通過電機傳動完成表演，實際測試下來該款機器人一次可以變臉8張，很順暢地表演3分鐘。

據報導，相比亮相春晚的機器人H1，這款機器人G1身高從一米八降到了一米三，體重75公斤，比H1更加輕盈。

機器人黃色臉譜。（視頻截圖） 機器人白色臉譜。（視頻截圖） 機器人揮舞衣袖後由白色臉譜成功變臉。（視頻截圖） 機器人再轉個身後，原本的黃色臉譜整個沒了。（視頻截圖）

「沒想到傳統節日也能這麼有未來感，這個元宵節過得特別有意義。」李育昨專程坐車一小時從濱江趕來現場觀演，她興奮地說，自己還拍了不少照片、視頻要和家人朋友分享。

現場還有身披獅服的機器狗方陣在街區進行了列隊巡遊，與市民遊客進行近距離互動，不少家長帶著小朋友排隊和機器狗握手、合影。

「我們希望通過這次活動，讓傳統文化與現代科技巧妙融合，碰撞出不一樣的火花，創造出獨一無二的節日體驗。」活動所在地的文三數字生活街區運營中心總監鄒曉娜表示。

作為「杭州六小龍」之一，宇樹科技是一家誕生在杭州的民用機器人公司，目前業務範圍覆蓋全球一半以上的國家和地區。根據行業數據，宇樹科技的機器狗產品，在全球出貨量中占據超過60%的份額，且客戶陣容星光熠熠，包括亞馬遜 、谷歌、英偉達、Meta等國際科技巨頭。該公司表示，正抓緊研製升級版機器狗，預計在今年內會研發成功並上市銷售。

對次人形機器人化身川劇變臉大師，網友們在驚呼新奇之餘也諸多讚美：「愈來愈厲害了」，「賽博鬧元宵」，「太好玩了」，「哈哈哈笑死我了」；不過也有網友認為：「你們這樣玩是沒有靈魂的」。