我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台中新光三越氣爆已釀6死6傷 內部滿目瘡痍

買房或租房？南加天災多房價漲 1關鍵衡量選擇

杭州鬧元宵 機器人秀川劇「變臉」 最後一幕笑翻觀眾

中國新聞組／北京13日電
機器狗舞師，機器人表演變臉。（取材自杭州網）
機器狗舞師，機器人表演變臉。（取材自杭州網）

中國機器人產業近年迅猛發展，除用於醫療、服務及製造業等領域，也鎖定演出市場。在昨天浙江杭州的元宵節活動中，機器人就粉墨登場表演了一場川劇「變臉」，吸引大批民眾前來圍觀，人潮擠爆到工作人員也不得不提高嗓門喊「小心別碰到機器人，如果摔壞了，一個零部件就要幾千塊（人民幣，下同）啊」。儘管機器人最終表演到「沒臉」，還是獲得熱烈掌聲。

據中新網報導，今年杭州元宵節活動有一位「特別演員」，就是杭州宇樹科技有限公司（簡稱「宇樹」）旗下機器人G1表演川劇「變臉」。當川劇音樂響起，舞台上披著戲服的機器人穩穩地站在舞台中央，在高昂激越的唱腔中舉袖遮面、轉動頭部、變換面具。盡管動作不快，但每一細節都彰顯著十足的「科技感」和「民俗味」。

編排表演的「00後」杭州汪星人科技公司實施工程師季元傑表示，要讓機器人完成這些動作，並非易事。「看似只是簡單揮個手，實際需要肩膀、關節和手肘等多個部位協調，每一個動作都需要精確的控制，否則稍有不慎，整個動作可能就會變形」。機器人通過電機傳動完成表演，實際測試下來該款機器人一次可以變臉8張，很順暢地表演3分鐘。

據報導，相比亮相春晚的機器人H1，這款機器人G1身高從一米八降到了一米三，體重75公斤，比H1更加輕盈。

機器人黃色臉譜。（視頻截圖）
機器人黃色臉譜。（視頻截圖）
機器人白色臉譜。（視頻截圖）
機器人白色臉譜。（視頻截圖）
機器人揮舞衣袖後由白色臉譜成功變臉。（視頻截圖）
機器人揮舞衣袖後由白色臉譜成功變臉。（視頻截圖）
機器人再轉個身後，原本的黃色臉譜整個沒了。（視頻截圖）
機器人再轉個身後，原本的黃色臉譜整個沒了。（視頻截圖）

「沒想到傳統節日也能這麼有未來感，這個元宵節過得特別有意義。」李育昨專程坐車一小時從濱江趕來現場觀演，她興奮地說，自己還拍了不少照片、視頻要和家人朋友分享。

現場還有身披獅服的機器狗方陣在街區進行了列隊巡遊，與市民遊客進行近距離互動，不少家長帶著小朋友排隊和機器狗握手、合影。

「我們希望通過這次活動，讓傳統文化與現代科技巧妙融合，碰撞出不一樣的火花，創造出獨一無二的節日體驗。」活動所在地的文三數字生活街區運營中心總監鄒曉娜表示。

作為「杭州六小龍」之一，宇樹科技是一家誕生在杭州的民用機器人公司，目前業務範圍覆蓋全球一半以上的國家和地區。根據行業數據，宇樹科技的機器狗產品，在全球出貨量中占據超過60%的份額，且客戶陣容星光熠熠，包括亞馬遜、谷歌、英偉達、Meta等國際科技巨頭。該公司表示，正抓緊研製升級版機器狗，預計在今年內會研發成功並上市銷售。

對次人形機器人化身川劇變臉大師，網友們在驚呼新奇之餘也諸多讚美：「愈來愈厲害了」，「賽博鬧元宵」，「太好玩了」，「哈哈哈笑死我了」；不過也有網友認為：「你們這樣玩是沒有靈魂的」。

元宵節 亞馬遜 關節

上一則

張愛玲逝世30年 數千遺物捐香港都會大學 最快8月亮相

下一則

港投資移民已批240宗僅1宗買樓 准加密幣證明移民資產

延伸閱讀

罕見大雨炸元宵 台南鹽水蜂炮人潮受影響

罕見大雨炸元宵 台南鹽水蜂炮人潮受影響
紐約客談／宣導洪水危機 別只是政治表演

紐約客談／宣導洪水危機 別只是政治表演
多國首都飽受遊客批評 它們真那麼讓人討厭？

多國首都飽受遊客批評 它們真那麼讓人討厭？
2餡料熱量最高 營養師推元宵節DIY「五彩湯圓」助健康

2餡料熱量最高 營養師推元宵節DIY「五彩湯圓」助健康

熱門新聞

體重達400斤的東北虎喜歡和飼養員玩「123木頭人」遊戲。（視頻截圖）

山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則

2025-02-10 07:30

超人氣

更多 >
劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱
6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣

6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣
加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕
墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法
南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？