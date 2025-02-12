42天甩50斤…武漢胖醫逆襲成健美冠軍 網：要幫老公掛號

吳天根減肥前（左圖）和減肥後（右圖）。（取材自瀟湘晨報）

你印象中的醫師是什麼樣？戴著眼鏡、安靜儒雅、文質彬彬？武漢 大學中南醫院的醫師吳天根卻有些不一樣，還一次攬獲健美比賽四項冠軍，值得一提的是，他健身之前體重將近100公斤，成功實現從「胖子」逆襲健美先生。

瀟湘晨報報導，31歲的吳天根是武漢大學中南醫院體重管理中心肝膽胰外科肥胖症與代謝病外科中心主治醫師，在2025年1月舉辦的「天睿杯」DWOWS健美健身新人系列賽中，他一舉斬獲新秀健體組別冠軍、公開健體組別冠軍、體育模特組別冠軍、線上人氣全場冠軍。

另據賽事主辦方確認，他是全場唯一的醫師選手。

登上健美舞台前，身高182公分的吳天根體重97.5公斤，曾被確診為輕度脂肪肝，為了完成快速減脂和增肌塑形的目標，他為自己制定了「六小時睡眠＋兩小時健身」的計畫。

每天5時半起床，上班前一小時有氧訓練，下班後一小時無氧訓練，睡前透過熱水泡腳和熱水淋浴舒緩身心，確保六小時睡眠，最終他在42天內減重 近50斤(25公斤)。與此同時，他還需要兼顧每周三天手術日、兩天查房，以及日常科研等工作。

由於備賽期遠少於其他選手，吳天根很快就進入了衝刺期，甚至在賽前一周一天四練。他的主教練，世界健身模特錦標賽冠軍史璠驚嘆其「訓練強度甚至超過很多專業運動員」。

伴隨著許多壓力爆表的時刻，吳天根最終堅持了下來，以73.5公斤的體重驚艷登台，斬獲四項冠軍。

從「胖子」逆襲健美先生，吳天根和同事們一致認為這不僅是一場醫師的「自救減肥」，還是為了給患者們提供一個「優秀案例」。