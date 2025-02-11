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貴州高速停車區出現百斤肉 父母的愛被扔了？ 當事人回應

中國新聞組／北京12日電
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工作人員正在清理被丟在服務區垃圾桶旁的肉品。（取材自紅星新聞）
工作人員正在清理被丟在服務區垃圾桶旁的肉品。（取材自紅星新聞）

父母的愛被扔了？近日一段數十斤酥肉、豬肉等年貨被扔貴州高速公路停車區垃圾桶的視頻在網上熱傳。視頻發布者表示，被扔掉的肉大概有80斤至100斤，價值一、兩千元（人民幣，下同），「都是好的」。有網友猜測，這些肉是春節返程時，父母捨不得吃拿給孩子帶走的，結果被扔進了垃圾箱。

紅星新聞報導，網傳的事發停車區是貴州湄潭縣內的道安高速洗馬停車區。網友余先生發布視頻稱，2月6日，他到洗馬停車區休息，停車區的保潔人員發現垃圾桶旁有十多袋東西，他們一起去查看發現是豬肉、排骨、酥肉等東西。「是好的，又沒臭。」余先生說，整堆肉大概有80斤至100斤，價值一、兩千元，有的肉上的冰塊都還是新鮮的，應該才從冰箱裡拿出來幾個小時。

余先生在視頻中表示，「兩老（父母）那麼辛苦，這些東西這麼好。你不要，就不要拿出來丟在服務區」、「雖然這些肉價值的錢不多，一、兩千塊錢，但丟棄者如此行為『丟了父母的心』」。

對此，洗馬停車區管理方相關人員表示，工作人員發現這些肉後暫存至事發當天下班，因無人認領，加上這些肉來源不明，工作人員已按廚餘垃圾清理掉了。

網傳評論截圖顯示，一名網友自稱是她丟的。她解釋，「因為堵車，這些東西放幾天可能會臭掉，我把能放的香腸臘肉收了，把這種易臭的留下給環衛工人吃，看到我放的肉被你們知道我很開心，知道不會浪費掉了，我從貴州走（到）黑龍江要很多天，沒辦法，臭了可惜。」

疑似當事人的回應。（取材自極目新聞）
疑似當事人的回應。（取材自極目新聞）

該視頻在網路上引發熱烈討論，有人感嘆「父母的愛被統統扔進垃圾桶」；也有人批評該名網友把食物丟在垃圾桶旁說是要給環衛工人吃，根本是在侮辱人；另外也有人認為父母的善意是一種「強塞的愛」。

極目新聞評論，每年年後，總有不少人的車子後備箱裡裝滿了家人塞的食物，甚至成為年度「奇景」。隨著時代進步，這些傳統年貨未必符合年輕一代的口味，父母的愛反而成為負擔，有網友分享自身經驗，稱「去年給的還在冰箱，如何處理讓人頭疼」。

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