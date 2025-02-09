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遭砸破車窗拿走上萬元器材 廣州這位車主為何叫好？

中國新聞組／北京9日電
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葉先生被砸的車窗。(視頻截圖)
葉先生被砸的車窗。(視頻截圖)

廣州一名葉先生的汽車停放在社區停車場，日前遭人砸破車窗，但車內財物都沒被拿走，只有一台AED（自動體外心臟電擊去顫器）不見。事後砸窗者主動聯絡葉先生致歉，但葉先生表示，他不會向砸窗者追究責任，還認為對方「砸得好」。

縱覽新聞報導，在廣州番禺區工作的葉先生在自己上傳的影片中表示，8日上午，他起床時看到手機有十多通未接電話和一條短信，內容寫道：「你好，車主，我的父親突發心梗（心肌梗塞），急需除顫器，現以破窗拿出使用……萬分焦急，我們會承擔今晚所有的損失，給你帶來不便，深表歉意。」訊息傳於當天凌晨1時許。

葉先生立刻到停車處查看，發現自己的汽車後車窗玻璃被砸破，後座上全是碎玻璃，放在車內的AED不見了，但急救包內的1000元現金（人民幣，下同，約138美元）和其他財物都還在。

影音來源：广州广播电视台

後來葉先生與拿走AED的男子聯繫，對方表示是住附近的鄰居，當時其父親突發心梗，在等待救護車來的時間，看到葉先生的車上有AED標識，多次聯繫葉先生未果後，不得已直接破窗取用。

葉先生說，對方不斷致歉並表示願意賠償，但他認為這是緊急情況，何況是為了救人，損失不足一提，「車窗幾百元就能修復，AED設備雖價值1萬2000多元，但能幫助到別人就好。電極片使用後需更換，價格約600元，但設備整體可重複使用」，他不會追究任何責任。

為何會在車上放AED？葉先生表示，他的父親多年前也曾突發心臟病，幸獲鄰居及時救助，雖然當時未使用AED，但讓他得知常備急救設備的重要性，因此在自己的車上放AED和急救包，並在玻璃上貼了標語「車內配有AED，緊急情況可破窗使用」及連絡電話，急救包內的現金也是能緊急使用。

葉先生後擋風玻璃上張貼的標識。(取材自縱覽新聞)
葉先生後擋風玻璃上張貼的標識。(取材自縱覽新聞)

「這一次我的AED能夠派上用場，我覺得十分欣慰，希望這份愛心能傳遞下去」，葉先生說。

心臟病

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