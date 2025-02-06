中製機器人「大壯」亮相 身高1.8米 雙臂能舉100斤重物

10台全新的人形機器人5日在武漢洪山禮堂組團亮相，其中「勞動者」系列人形機器人小名叫「大壯」，身高1.8米，體重95公斤，高大強壯，擁有全套金屬仿生關節，外觀類似「變形金剛」，能夠搬運重達100斤（50公斤）的物品。（取材自湖北日報）

湖北製造的人形機器人5日亮相，預計今年正式「上崗」，將「應聘」變電站巡檢工作。

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極目新聞報導，「勞動者」系列人形機器人，由華中科技大學陳學東院士團隊聯合武漢 格藍若智能技術股份有限公司製造。

「勞動者」系列人形機器人名叫「大壯」，設計得十分結實，其中「勞動者1號」身高1米8，重95公斤，是迄今最高大強壯的人形機器人。它的雙臂力量滿滿，能穩定地舉起100斤重的物體。

2024年4月，陳學東院士團隊聯合武漢格藍若，揭榜湖北省人形機器人突破工程，進行人形機器人科研攻關。此前團隊積累了諸多領先技術，研發了中國最大的重載電驅動四足機器人、高動態雙輪足機器人。2024年6月下旬，團隊便設計出了人形機器人的本體（即機器人的機械部分，包括設計與組裝）。從去年到現在，團隊一直不斷升級完善「大壯」。在過去的幾個月裡，研究團隊歷經三輪疊代，將人形機器人的身高、體重、關節 靈活度、負重能力等方面進行優化升級。

相比於四足機器人，人形機器人更像「人」，更懂人，製造難度也更大。「人形機器人涉及的是一個多學科、多門類的技術。」羅欣教授介紹，人形機器人需要經歷本體、驅動、運動控制、感知、交互五個方面的突破。在此基礎上，又細分很多小目標。比方，以場景做驅動，就要先試驗「桌上只放幾瓶水，它怎麼取」，完成後再試驗「桌上的水亂放，它怎麼取」，不斷增加難度，讓它不斷學習、進步。

陳學東院士表示，目前，人形機器人技術正在快速進步，即將走出實驗室，邁向實際應用。「大壯」瞄準電力巡檢─運維需求，將進一步開展電力巡檢─運維具身智能研發，在帶電環境下代替人類操作者執行相關危險作業。「電網對機器人的需求很大，有很多無人值守的偏遠變電站，出現故障後，人力無法實時快速解決。」武漢格藍若公司相關負責人說，「常規帶電作業，工程人員需要花費大量時間穿戴絕緣用具，還要有人協助、監護，但機器人操作就沒這些問題」。

目前，「大壯」正在為上崗做準備，預計不久將會有小批「大壯」投向變電站使用。與此同時，團隊仍然繼續對「大壯」進行升級，隨著技術的成熟，希望實現人形機器人在先進製造、家政服務等多個領域的通用。