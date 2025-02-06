中製機器人「大壯」亮相 身高1.8米 雙臂能舉100斤重物
湖北製造的人形機器人5日亮相，預計今年正式「上崗」，將「應聘」變電站巡檢工作。
來源：YouTube
極目新聞報導，「勞動者」系列人形機器人，由華中科技大學陳學東院士團隊聯合武漢格藍若智能技術股份有限公司製造。
「勞動者」系列人形機器人名叫「大壯」，設計得十分結實，其中「勞動者1號」身高1米8，重95公斤，是迄今最高大強壯的人形機器人。它的雙臂力量滿滿，能穩定地舉起100斤重的物體。
2024年4月，陳學東院士團隊聯合武漢格藍若，揭榜湖北省人形機器人突破工程，進行人形機器人科研攻關。此前團隊積累了諸多領先技術，研發了中國最大的重載電驅動四足機器人、高動態雙輪足機器人。2024年6月下旬，團隊便設計出了人形機器人的本體（即機器人的機械部分，包括設計與組裝）。從去年到現在，團隊一直不斷升級完善「大壯」。在過去的幾個月裡，研究團隊歷經三輪疊代，將人形機器人的身高、體重、關節靈活度、負重能力等方面進行優化升級。
相比於四足機器人，人形機器人更像「人」，更懂人，製造難度也更大。「人形機器人涉及的是一個多學科、多門類的技術。」羅欣教授介紹，人形機器人需要經歷本體、驅動、運動控制、感知、交互五個方面的突破。在此基礎上，又細分很多小目標。比方，以場景做驅動，就要先試驗「桌上只放幾瓶水，它怎麼取」，完成後再試驗「桌上的水亂放，它怎麼取」，不斷增加難度，讓它不斷學習、進步。
陳學東院士表示，目前，人形機器人技術正在快速進步，即將走出實驗室，邁向實際應用。「大壯」瞄準電力巡檢─運維需求，將進一步開展電力巡檢─運維具身智能研發，在帶電環境下代替人類操作者執行相關危險作業。「電網對機器人的需求很大，有很多無人值守的偏遠變電站，出現故障後，人力無法實時快速解決。」武漢格藍若公司相關負責人說，「常規帶電作業，工程人員需要花費大量時間穿戴絕緣用具，還要有人協助、監護，但機器人操作就沒這些問題」。
目前，「大壯」正在為上崗做準備，預計不久將會有小批「大壯」投向變電站使用。與此同時，團隊仍然繼續對「大壯」進行升級，隨著技術的成熟，希望實現人形機器人在先進製造、家政服務等多個領域的通用。
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