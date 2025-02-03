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春節澡堂人氣旺 中國「搓澡師」1天戰鬥17小時

中國新聞組／北京3日電
搓澡師王艷。（取材自潮新聞）
搓澡師王艷。（取材自潮新聞）

春節假期仍有許多工作崗位留守，搓澡師王艷和丈夫也不例外。由於春節是生意最旺、人手最緊的時候，夫妻倆各自守在杭州和瀋陽兩地的澡堂，為客人搓澡，一整天只能吃麵包喝牛奶果腹，連上廁所都要用跑的。

潮新聞報導，作為一名有著16年搓澡經驗的老師傅，王艷的雙手略顯粗糙，卻不知為多少人帶去了清潔與舒適。「瞅瞅，這可是從你身上搓下來的大泥條，看著是不是特別解壓？」在洗浴中心，王艷常常這麼和客人說。

王艷所在的杭州餘杭良渚「momo湯」在網上挺紅，其老闆四年前從瀋陽南下杭州開了新店，王艷則在去年從瀋陽來到杭州，繼續在這一方小小的搓澡台上忙碌。

「momo湯」在網路上頗有名氣。（取材自小紅書）
「momo湯」在網路上頗有名氣。（取材自小紅書）

報導指，王艷和丈夫從未在春節回過家，因為這段時間，澡堂的客人多了一倍，留守值班的搓澡師傅卻少了一半。「每天就跟打仗似的，看著客人在外面挨個排隊等著，自己多扒一口飯都覺得心裡過意不去。除夕那天，我中午和晚上吃的都是麵包，喝的牛奶，根本沒時間好好吃頓飯」，王艷說，春節期間，搓澡師們的每一天都處於高強度的「戰鬥模式」，從上午9時要一直忙到次日凌晨2時才能下班，白天上廁所來回都是一路跑，每天搓澡超長待機17個小時，工作量幾乎是平時的兩倍。

來自東北洗浴文化之城的王艷，對比了杭州和瀋陽對搓澡的態度。她稱北方人比較熱中搓澡，生意比較忙，而杭州的客人大概只有30%需要搓澡服務，還會嫌她「下手太重」，要她輕一點，「我當時還想著，這不是給我省力了？」但後來她也做出調整，動作雖變得更輕柔，卻也更細緻，也開始學會做SPA、面部護理等項目。

王艷推薦大家都來搓澡：「很多南方人，尤其是女士，比較害羞，不敢嘗試。但只要搓過一次，保準會上癮。好多人第一次來搓澡，搓下來的泥條子又大又長，自己看著都覺得特別解壓。」

春節 牛奶

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