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「鋼鐵姑娘」洪連珍逝世 轉民航飛到60歲、帶出200學員

中國新聞組／綜合報導
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中國傳奇女飛行員洪連珍。（取材自海西晨報）
中國傳奇女飛行員洪連珍。（取材自海西晨報）

中國傳奇女飛行員、飛行時間最長的女機長洪連珍日前因病離世，享壽76歲。從17歲到76歲，洪連珍一度克服癌症，把人生都獻給了飛行，她曾說「絕不向命運低頭，我愛藍天，我愛飛行，這是我一生的誓言。」

海西晨報報導，洪連珍出生在遼東半島，初中時看了一部關於女飛行員的話劇後，從此有了「空軍夢」。17歲那年，恰逢空軍招募女飛行員，經過嚴格篩選後，洪連珍在1965年的夏天，成為新中國第三批女飛行員。

但在她飛行生涯的第七個年頭，24歲的洪連珍確診淋巴癌，醫師告訴她「最多只能活半年」。年輕的她無法想像自己的生命將逝去，更無法接受失去自己熱愛的飛行事業。於是她積極接受治療，為了忘卻化療、放射治療帶來的痛苦下，她趴在病床上一遍又一遍研讀飛行理論知識。洪連珍說，「我心裡只有一個念頭：絕不向命運低頭。」最終奇蹟似地戰勝病魔。

洪連珍痊癒後，「鋼鐵姑娘」的稱號就此傳開。她曾歷任飛行參謀、飛行副大隊長、大隊長、副團長等職；先後榮立一等功一次、二等功一次、三等功五次。1989年，被軍委空軍樹立為「空軍熱愛飛行事業的優秀飛行員標兵」，是技術過硬的特級飛行員。

年紀漸長後，洪連珍轉到民航業開飛機，成了當時改裝機型年齡最大的飛行員。波音737客機對41歲的她來說必須從零開始學習，她比年輕人付出更多的時間和努力，把駕駛艙的圖掛在屋子裡，所有空閒時間都拿來學習。光英語單詞、設備數據、飛行程序等資訊，就抄了七本筆記本，「就這麼死記硬背下來」。

55歲時，已經該退休的洪連珍還是覺得「沒飛夠」，在不斷爭取下，成了民航業裡第一個飛到60歲的女飛行員。之後回聘為廈航模擬機教員，在11年的執教期間內，帶出近200名學員。

中國傳奇女飛行員洪連珍（右）。（取材自海西晨報）
中國傳奇女飛行員洪連珍（右）。（取材自海西晨報）

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