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初五迎財神 杭州靈順寺擠爆 「感覺全世界的人都在這」

中國新聞組／杭州3日電
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杭州第一財神廟，初五這一天「感覺全世界的人都在這」。（取材自瀟湘晨報）
杭州第一財神廟，初五這一天「感覺全世界的人都在這」。（取材自瀟湘晨報）

正月初五是財神日，中國人在這一天有登高迎財神的習俗，零點一到，朋友圈裡，都在發財神圖迎財神。在杭州，民眾迎財神必去的天下第一財神廟--靈順寺，迎來了一波客流高峰。2月1日晚上11點多，北高峰索道售票口，有人已經到了。更有網友爆料：凌晨3點，排隊現場已經人山人海，「感覺全世界的人都在這」。甚至初四晚，便有湖北網友打「飛的」來了。

瀟湘晨報報導，正月初五的杭州，即使下雨也擋不住「迎財神」的腳步。在靈順寺索道售票口，閒著沒事的民眾聊起來了，「如果不坐纜車，徒步上山要花四、五十分鐘，但索道啥時候開呢？」

「先排著等唄。不然你等下想排都排不上了。」一位大姐說，「我去年凌晨兩點來的時候就排了好多人了，今年就提早來了，沒想到還有那麼多『大聰明』。」

一位年輕姑娘說，「上次主要沒經驗，空腹來排隊的，差點低血糖暈倒在上面！我剛才特意吃了一塊巧克力。」

還有後面到的，聽說可能得排四個小時，一邊啃著熱騰騰的烤紅薯，一邊開玩笑給自己「打氣」：「今天我感動財神爺就夠了。」

沒一會兒，天下起雨，大家打著傘，到的人也陸續多起來。但凌晨心急的人們已經徒步上山了。

景區公安靈隱派出所民警葉國杰早就預知會有排隊人湖，昨晚便說「我們今天晚上肯定不睡覺的。」

毫不例外，今年葉國杰依然在北高峰財神廟執勤。晚上10點半，北高峰索道入口已經有蠻多人了。

「一早就有人等著了。晚上6點多，我上山準備值班，發現索道入口已經排長隊了，有一兩百號人吧。」

民警說，晚上到初五早上，預計有兩撥人流高峰，來自全中國各地的都有，先是初五凌晨這撥，然後就是初五天亮那一撥。「杭州本地人凌晨三點嘛肯定出發了，我可能都說晚了。到早上五、六點鐘，北高峰上都是人，年年如此。」

另據錢江晚報導，為了擠進靈順寺，有人凌晨趕來，也有人一大早被迫勸退。此外，還有人現場打麻將，這是迫不及待給財神爺出題了？看得出來，「迎財神」的民眾是非常認真的。

還有網友曬出凌晨4、5點的索道，顯示需要排隊兩個多小時，於是有人改步行上山。

到了中午12點，孫女士帶著家人趕到北高峰索道時，發現售票處擠滿了人，「我想擠進去問問都擠不進去，售票處門口人山人海，後面喊了幾聲才得到回到說去坐索道需要排隊3.5個小時。」

放棄索道的孫女士一家打算從靈隱寺步行進入北高峰，沒想到進入靈隱寺沒多久也發現人山人海，「連爬山上去也限流，感情就是來看人頭來了，我跟我女兒差點在山腳就擠不見了。」孫女士打趣地說道。

孫女士發現靈隱寺也都是人。最後，孫女士選擇了從韜光寺上北高峰，「一路上被限流了無數次，走走停停，感覺完全是被人推著上去的。」

無奈之下，孫女士還發了一條朋友圈告誡還沒去的人：真的別去湊這個熱鬧了。

杭州人迎財神必去的天下第一財神廟是靈順寺，凌晨4、5點就要排隊兩小時。（取材自瀟...
杭州人迎財神必去的天下第一財神廟是靈順寺，凌晨4、5點就要排隊兩小時。（取材自瀟湘晨報）

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