中國房市連跌33個月 顯示仍未止血

中指研究院數據顯示，今年1月，中國百城二手住宅均價月減0.51%，是連續第6個月收窄，但已連跌33個月。（路透）

中國房產調研機構「中指研究院」日前發布數據顯示，今年1月，中國百城二手住宅（中古屋）均價與上月相比下降0.51%，連續第六個月收窄，但已連跌33個月，顯示中國房市仍未止血；按年下跌7.22%，跌幅收窄0.04%。

路透分析師預計，今年中國房地產 銷售額和價格將進一步下跌，但跌幅將低於2024年。

數據顯示，1月百城二手住宅平均價格為每平方米1萬4130元（人民幣，下同，約1950美元），與上月相比下降0.51%，跌幅收窄0.02個百分點，已連六個月收窄。

與上月相比，二手住宅房價 上漲城市數為兩個，分別為成都和烏魯木齊。一線城市二手住宅價格下跌0.15%，其中深圳房價持平，北京、上海跌幅均在0.1%至0.2%之間，已連續四月維持微跌態勢。二線城市二手住宅價格下跌0.58%，成都二手房則因屋主預期穩定，價格已連續三個月維持微漲態勢。三、四線城市二手住宅價格下跌0.59%。

此外，中國1月百城新建住宅平均售價為每平方米1萬6693元，受部分優質改善項目入市帶動，1月新房價月增0.23%，其中有47個城市房價較上季上漲，41個城市下跌，12個城市季持平；較去年同期上漲2.76%。

中指研究院分析，從市場趨勢看，預計春節 後市場網簽量（交易雙方簽約後至房地產相關部門進行備案，並公布上網）將出現回升，同時由於去年第一季新房成交規模為近年較低水準，低基數下，新房銷售量同比或將保持平穩。