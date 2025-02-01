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遊客春節擠爆碼頭怒喊「退票」 海南三亞緊急發布6措施

記者陳宥菘／即時報導
海南三亞西島是陸客的旅遊勝地，但今年春節卻因遊客過多，導致數千名遊客滯留碼頭數小時，怒喊「退票」。圖為遊客在海南省三亞市蜈支洲島旅遊區戲水。（新華社資料照片）
海南三亞西島是陸客的旅遊勝地，但今年春節卻因遊客過多，導致數千名遊客滯留碼頭數小時，怒喊「退票」。圖為遊客在海南省三亞市蜈支洲島旅遊區戲水。（新華社資料照片）

海南三亞西島是中國遊客的旅遊勝地，但今年春節卻因遊客過多，導致數千名遊客滯留碼頭數小時，直到夜晚仍有遊客在排隊，在碼頭怒喊「退票」。對此，三亞市當局1日緊急發布6條措施，包含組成機動緊急海上運力船隊、3分鐘響應及時處置遊客投訴等，自2日起實施。

綜合北京日報、荔枝新聞報導，有遊客不滿表示，工作人員稱一共有15艘船，但站在最高處根本沒看到船過來，只有一兩艘。三亞西島景區工作人員則稱，景區並非船不夠，而是人潮過多，「我們的船一直在運行啊」。

遊客深夜擠爆碼頭並高喊退票的影片，仍在中國網上掀起議論。隨後，三亞市旅遊工作領導小組辦公室1日緊急發布「三亞市海島景區服務優化提升六條措施（試行）」，自2日上午8時正式實施。

第一條是建立海上運力保障緊急調度機制，發生涉海景區遊客長時間排隊、極端情況滯留等突發情況時，3小時內組織協調交通、海事、公安等部門支持，組成機動緊急海上運力船隊，為海島景區上、下島高峰及時提供運力支援。

第二條是建立超時排隊退票機制，發布海島景區上、下島排隊時長標準，建立分時段、分情況超時排隊退票機制，遊客排隊時長超過相應標準即可通過三亞放心遊平台進行退票，「3分鐘響應， 30分鐘預賠付，24小時內實兌現先行賠付」。

第三條是優化24小時投訴處置機制，設立政府、企業24小時投訴管道，「做到3分鐘響應及時處置遊客訴求，傾聽遊客意見和建議」；第四條是組織做好海島景區周邊基礎服務，包含道路優化、交通保障、航線保障、市場秩序管理等。

同時，第五條是支持企業進行遊客關愛暖心服務，海島景觀企業「要主動透過舞蹈演出、遊戲互動、提供茶水等多元方式，為廣大遊客提供暖心服務」；第六條是嚴格落實承載確保安全生產，即時監測海島景區客流數據，「要求景區嚴格落實並執行承載量標準，及時發布錯峰遊及遊客疏導方案。」

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