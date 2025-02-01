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「用蒸蛋埋葬我」 網上瘋學做 美國網友被這道中國菜征服

中國新聞組／北京1日電
來自紐約布魯克林的賽菲（Leah Saifi），她的第一次嘗試獲得了數千條中國網友的好評，她甚至在視頻介紹中誇張地寫道，「用蒸蛋埋葬我吧」獲得了超過15萬的點讚。（視頻截圖）
來自紐約布魯克林的賽菲（Leah Saifi），她的第一次嘗試獲得了數千條中國網友的好評，她甚至在視頻介紹中誇張地寫道，「用蒸蛋埋葬我吧」獲得了超過15萬的點讚。（視頻截圖）

雞蛋羹」這道在美國中餐廳裡鮮少供應、但在中國家家都會做的菜肴，近日受到美國網友的追捧，在中國一款社交軟件上，以「蒸蛋」為標簽的帖文超過4.1萬個，瀏覽量超過320萬次。中國網友還會不吝讚美。來自紐約的斯塔爾（Eshita Starr）說：「雞蛋羹現在真的火爆了。」

來源：YouTube

觀察者網報導，製作雞蛋羹所需的食材和步驟看起來極為簡單，但即便是廚房老手，也常難以精準把控水的比例和火候，著實考驗功力。住在美國得克薩斯州的24歲女孩佩里（Zaire Perry），萬萬沒有想到，竟因此啟一段與中國姑娘之間意想不到的友誼。

外國網友分享自製的雞蛋羹。（視頻截圖）
外國網友分享自製的雞蛋羹。（視頻截圖）

據美媒報導，佩里在尋找菜譜時，通過社交軟件聯繫到了住在中國中部的小胡（音譯）。對方慷慨地分享了自己的獨門秘方，還在佩里首次嘗試成功後，誇她是「烹飪天才」。對小胡和佩里，雞蛋羹只是一個開始。佩里表示，美食可以跨越語言和文化障礙。她頗為感慨地說，「我甚至不會說中文，她也只會說一點點英語，但我們卻因為菜譜而結下了深厚的友誼。」

和佩里一樣，賽菲（Leah Saifi）來自紐約布魯克林，她的第一次嘗試獲得了數千條中國網友的好評。最近，賽菲稱她幾乎每天都在吃雞蛋羹。她甚至在視頻介紹中誇張地寫道，「用蒸蛋埋葬我吧」。這則視頻獲得了超過15萬的點讚。

在美國，中國雜貨店也迎來了一批新訪客，紐約州波基普西郊外一家原本主要服務於當地華人社區的亞洲小店，日前突然被美國青少年擠滿。他們對照著手機上的菜譜，尋找蒸蛋羹必不可少的蔥花和香油。

俄勒岡州波特蘭市的韋蘭德（Jana Weiland） 說，真正動手製作雞蛋羹後才發現並非易事，「菜譜寫的是10分鐘，而我花了20分鐘才做好這道菜」、「這真的是一個非常有趣的文化時刻」。

雞蛋 紐約州 華人

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