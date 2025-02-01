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華為余承東自駕1343公里返工 R7載滿雞蛋「真穩」

中國新聞組／北京1日電
余承東後車廂裡滿滿的雞蛋。(取材自微博)
余承東後車廂裡滿滿的雞蛋。(取材自微博)

除了梁文鋒還有一位科技大佬回老家過年被關注，就是華為董事長余承東，余承東回到安徽老家，許多親友搶著合影，他給鄉親們展示華為三折疊手機，余承東年初三（1月31日）駕駛鴻蒙智行智界R7增程版，從安徽到深圳自駕1343公里返工，全程使用智能駕駛；余承東還秀出他後車廂裡滿滿的雞蛋，不少網友大讚「後備箱真大，底盤真穩」。

IT之家報導，每到春節返程，家裡父母、親戚總是會準備各種家鄉的特產，讓在外面打拼的子女帶回工作的城市，返工「曬後備箱」也常常成為春節假期末尾的熱門話題。

智界R7的超大空間，正好能夠裝載滿滿的家鄉親情 ，採用家族式OneBox造型設計，無論是乘坐還是儲物，都有遠超同級的超大空間。而這次余承東也在返工路上曬了下後備箱 —— 除了有各種行李，還有數百個土雞蛋。

余承東表示，在這次1343公里的返工路途中，即使是下雨也能夠全程使用智能駕駛，非常輕鬆省心，刷新長途出行的體驗。

報導指出，作為鴻蒙智行家族的轎跑SUV，智界R7增程版集成了家族最新、最強的黑科技。在途靈平台的加持下，智界R7標配連續可變阻尼減振器和空氣懸架，無論是平整的高速公路還是偶有顛簸、不平整的國道、省道，駕駛感受都非常平穩舒適。

這次余承東返工，後備箱裝了滿滿兩箱土雞蛋，整個途中一個都沒有打破，充分展現了智界 R7跑高速的穩定性。

雞蛋 春節 華為

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