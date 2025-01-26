雷軍「直播間」被封禁 舉報他的網友為何說不好意思？

小米集團創始人雷軍在抖音平台開啟「龍年收官直播」，直播畫面突然中斷，文字顯示「“房間被封禁」。（視頻截圖）

小米 集團創始人雷軍在抖音 平台開啟「龍年收官直播」，沒多久疑因網友舉報他「一邊開車，一邊直播」，其直播間突遭封禁，大約1個小時後復播。有自稱舉報雷軍的網友發文稱，他只是想試一下在抖音平台是否人人平等，沒想到舉報後很快就封了，「看來抖音誰也不慣著呀」。有網友批惡意舉報，也有人認為開車直播確是不好示範，名人更應該要嚴格要求自己。

綜合三言科技、新黃河報導，一名網友於下午1點44分發布視頻，舉報雷軍一邊開車，一邊直播。該網友發布「直播舉報反饋」截圖顯示，於下午1點36分提交對用戶雷軍直播內容的舉報。

下午1點57分，該網友再次發布作品，為一張「舉報結果通知」的截圖，內容為「你舉報的用戶『雷軍』的直播內容，經我們核實存在違規行為，已對用戶進行『中斷直播間』處理，感謝你的監督！」

該網友還配文表示：「不好意思啊雷總，我就想試一下，沒想到這麽快就封了，看來抖音誰也不慣著呀。」

據悉，雷軍此次直播是跨平台直播，包括抖音、B站、視頻號、微博和小紅書 ，其中只有抖音直播間被封，直播中斷了約一個小時，到下午2點52分，雷軍再次開播。

有網友表示，「直播開車又不是第一次了，惡意舉報還整那麽多」、「早就可以封了，為了流量不擇手段」、「雷總要帶好頭啊」、「如屬實，是否屬於危險駕駛？警方是不是要抓人了？」，也有人讚「網友做的沒問題啊，直播開車確實危險，網友也是為雷軍好」，但也有人質疑：「華為余承東智駕直播了多少次，都沒事？」