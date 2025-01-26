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流感疫情稍緩 中國衛健委：呼吸道傳染病流行情況已下降

記者陳宥菘／即時報導
中國國家衛健委26日表示，目前，中國全國呼吸道傳染病流行情況已經下降，流感樣病例占比下降，圖為北京一所醫院資料照。（美聯社）
中國國家衛健委26日表示，目前，中國全國呼吸道傳染病流行情況已經下降，流感樣病例占比下降，圖為北京一所醫院資料照。（美聯社）

中國國家衛健委26日稱，目前，中國全國呼吸道傳染病流行情況已經下降，流感樣病例占比下降，肺炎支原體（肺炎黴漿菌）等陽性率持續下降，新冠病毒等其它呼吸道疾病繼續處於低流行水平。本次冬春呼吸道傳染病都是由已知病原體引起，沒有出現新興傳染病。

中國國家衛健委26日上午召開記者會，說明時令節氣與健康相關議題，衛健委發言人米鋒在會上作出上述通報。

中國疾病預防控制中心（中疾控）病毒病所研究員陳操指出，今年第3周監測數據看來，中國全國流感等呼吸道病原體活動強度已降低，呼吸道傳染病疫情水準「已下降到一定程度」，目前沒有發現未知病原體導致的新興傳染病。

至於流感季何時結束？陳操表示，中國流感冬春季的流行期，大多是在每年11月到隔年2或3月，目前仍舊處於季節性流行期，接種流感疫苗依然非常必要。

根據中疾控官網發布的「全國急性呼吸道傳染病哨點監測情形（2025年第3周）」，通報指出，本月13至19日，急性呼吸道傳染病疫情仍處於較高水平，但已下降。

其中，流感病毒是導致近期急性呼吸道傳染病的主要病原體，目前仍處於季節性流行期，但總體開始出現下降趨勢。數據顯示，門、急診流感樣病例仍達32.2%，但比上一周下降3.7%。住院嚴重急性呼吸道感染病例為16.8%，較上周下降4.7%。其陽性率在北方省份近2周連續下降，南方省份上升趨緩。

另外，人偏肺病毒（人類間質肺炎病毒）陽性率下降，其中北方省份持續下降，南方省份平台波動，14歲及以下兒童是主要受影響人群。呼吸道合胞病毒（呼吸道融合病毒）陽性率在0至4歲病例中持續波動上升。肺炎支原體（肺炎黴漿菌）、鼻病毒陽性率持續下降，腺病毒陽性率在低水平波動。新型冠狀病毒等其他呼吸道病原體處於低流行水準。

流感疫苗 疫情 黴漿菌

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