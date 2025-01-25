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中國地方政府賣地收入連3年縮水 加劇財政緊張

記者陳湘瑾／即時報導
中國2024年國有土地使用權出讓收入在2024年為4.87兆元人民幣，按年下降16%，這已經是土地出讓收入持續縮水的第三年。（中新社）
中國2024年國有土地使用權出讓收入在2024年為4.87兆元人民幣，按年下降16%，這已經是土地出讓收入持續縮水的第三年。（中新社）

中國財政部24日公布2024年財政收支數據。2024年全國一般公共預算收入21.97兆元（人民幣，約3.05兆美元），按年增長1.3%。其中，長期是中國地方政府重要財政收入的國有土地使用權出讓收入在2024年為4.87兆元，按年下降16%，這已經是土地出讓收入持續縮水的第三年，土地收入持續縮水加劇了地方財力緊張和償債壓力。

從主體稅種來看，2024年國內增值稅實現6.67兆元，按年下降3.8%；企業所得稅實現4.09兆元，按年下降0.5%；國內消費稅實現1.65兆元，按年增長2.6%；個人所得稅實現1.45兆元，按年下降1.7%；進口貨物增值稅、消費稅1.92兆元，按年下降1.6%，出口退稅1.93萬億元，按年增長12.6%。

2024年與房地產和土地相關的收入依然是負增長。2024年契稅收入5170億元，按年下降12.5%，四季度房地產交易更趨活躍，但依然難改全年縮量的狀態；國有土地使用權出讓收入4.87兆元，按年下降16%。這已經是土地出讓收入持續縮水的第三年。

21世紀經濟報導指出，自2021年全中國國土地出讓收入創歷史新高達到8.7兆元以來，2022年、2023年、2024年較上年的增速分別為-23.3%、-13.2%、-16%。土地出讓收入是中國地方政府基建投資、償還債務等重要的資金來源，土地收入持續縮水加劇了地方財力緊張和償債壓力。

從整體數字來看，2024年全國一般公共預算收入能實現1.3%增長，主要在於非稅收入的增長，2024年非稅收入4.47兆元，按年增長25.4%，中國財政部相關負責人表示，這主要是部分中央單位上繳專項收益和地方多管道盤活資源資產等拉高非稅收入有關。

美國之音報導，儘管人們對非稅收入增加已有心理準備，但增幅如此之大還是超過普遍預期。過去一年地方政府為維持自身運作而設立各種收款名目，有的「倒查30年」逼迫民企「補稅」；有的派出警察跨地區扣押企業家，迫使他們付錢，地方政府更普遍的做法就是利用手中的權力亂收費，直接提高各種收費標準。

預算 財政部 房地產

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