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「幸福企業」…山東一公司砸千萬 獎勵37員工每人一輛名車

中國新聞組／北京25日電
山東煙台一家企業獎勵員工的37輛汽車。（取材自極目新聞／受訪者供圖）
山東煙台一家企業獎勵員工的37輛汽車。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

山東煙台一家企業為激勵優秀員工，近日獎勵員工包括寶馬、比亞迪等品牌共37輛汽車，總價超1000萬元（人民幣，下同）。該公司員工稱，17年來有561名優秀員工獲此獎勵，總金額達9300萬元，其中有210輛寶馬車；而且這還不是年終獎，公司會根據員工績效另發年終獎，還還會送員定製勞力士和現金。消息衝上熱搜，網友們直呼是「幸福企業」。

據極目新聞報導，這家公司位於山東煙台萊山區，業務覆蓋高端裝備製造、油氣工程與技術服務、油氣田開發、新能源、環境治理等領域。該公司員工表示，公司今年確實獎勵了員工37輛汽車，而且已連續多年向優秀員工發放汽車獎勵；授車儀式於1月23日在煙台旅遊大世界廣場舉行，此次獎勵的車型包括寶馬X1、小鵬P7+和比亞迪海豹，員工可自行選擇。

該公司員工徐女士表示，此項獎項名為「金鑰匙獎」，於2008年設立，旨在通過獎勵汽車的方式感謝、激勵為企業發展而努力奮鬥、在不同崗位業績突出的優秀員工。17年裡共有561名優秀員工榮獲此項激勵，獎車總價值超9300萬元。

「截至目前，已連續6年頒發寶馬車，累計獎車數量達210輛。獲獎員工有做研發的、有做銷售的、也有做售後服務和採購的，來自諸多崗位。」徐女士表示，上述汽車的獎勵並不是年終獎，年終獎是根據績效成績單獨發放的。

儀式現場。（取材自極目新聞／受訪者供圖）
儀式現場。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

另外，公司內部實施了形式多樣的激勵措施，除了「金鑰匙獎」獎勵轎車之外，還有為創新人才頒發定製勞力士和10萬元現金的「天工獎」，奮鬥者持股計畫激勵、金牌獎，傑瑞年度人物、冠軍俱樂部、CEO團隊大獎（價值50萬元團隊獎）、即時激勵、紅黑事件等等，共計40餘種激勵。

公司員工姜先生表示，他來自公司的商務支持中心，今年獲得了「金鑰匙獎」，選擇了一輛寶馬X1，而且不是只有使用權，是擁有權，他非常感謝公司提供了這樣一個「努力就有機會，付出必有回報」的平台。

比亞迪 CEO

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