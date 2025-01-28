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神19乘組智慧助手到職 空間站迎飛行機器人「小航」

中國新聞組／北京28日電
「智慧助手」小航能在艙裡飛行。（取材自央視）
「智慧助手」小航能在艙裡飛行。（取材自央視）

中國載人航天工程日前公布了神舟十九號乘組在中國太空站最新工作生活的視頻，航天員的「智慧助手」、飛行機械人「小航」首度亮相。通過語音指令，「小航」可以搞定基本的任務如拍照巡檢、物資管理，能幫助航天員能更加專注地完成科研任務。另外，在乘組的照料下，艙內的「果蠅家族」有望成為第一種在太空站「三代同堂」的生物。

航天員宋令東用語音跟「智慧助手」小航交流。（視頻截圖）
航天員宋令東用語音跟「智慧助手」小航交流。（視頻截圖）

香港文匯報報導，載人航天工程發布的Vlog顯示，乘組開展了「智慧助手」在軌驗證工作。畫面中，智能飛行機械人「小航」正在太空站艙內飛行，與航天員宋令東進行互動交流。

哈爾濱工業大學教授張立憲團隊研製的「小航」具備多項功能，特別適用於航天員在太空站的日常工作和生活場景中。通過語音指令，無需遙控器的即刻反應能力，使得航天員能夠更加專注地完成科研任務，同時減輕了他們在艙內移動時的操作負擔。一些基本的任務如拍照巡檢、物資管理，以及航天員心理健康的情感互動，都得到了「小航」的支持。

為了讓「小航」能更好地與航天員進行互動，科研團隊還對機械人進行了大量實際應用場景的測試，包括應對航天員情緒波動、提供實時答疑等。深度的情感交互不僅提高了航天員的工作效率，也在無形中提升了航天員的心理狀態。這也是機械人在航天領域應用一個新的切入點，植入人性化的互動通過科技壁壘，注入了溫度與情感。

乘組完成了第四批微生物採樣模塊試驗樣品安裝相關工作。（視頻截圖）
乘組完成了第四批微生物採樣模塊試驗樣品安裝相關工作。（視頻截圖）

報導指出，神十九乘組完成多項太空實驗，在太空生命科學與人體研究領域，「太空亞磁果蠅生物效應及分子機制」實驗進展順利。乘組完成了果蠅收集、培養盒清空、樣品整理等操作。在悉心培養照料下，「果蠅家族」發展壯大，有望成為第一種在中國太空站實現「三代同堂」的生物。

在太空新技術與應用領域，乘組完成了第四批微生物採樣模塊試驗樣品安裝相關工作。太空微生物防控技術研究對於理解和防控太空站內微生物污染、腐蝕問題具有重要作用。

太空 心理健康 香港

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