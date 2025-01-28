神19乘組智慧助手到職 空間站迎飛行機器人「小航」

「智慧助手」小航能在艙裡飛行。（取材自央視）

中國載人航天工程日前公布了神舟十九號乘組在中國太空 站最新工作生活的視頻，航天員的「智慧助手」、飛行機械人「小航」首度亮相。通過語音指令，「小航」可以搞定基本的任務如拍照巡檢、物資管理，能幫助航天員能更加專注地完成科研任務。另外，在乘組的照料下，艙內的「果蠅家族」有望成為第一種在太空站「三代同堂」的生物。

航天員宋令東用語音跟「智慧助手」小航交流。（視頻截圖）

香港 文匯報報導，載人航天工程發布的Vlog顯示，乘組開展了「智慧助手」在軌驗證工作。畫面中，智能飛行機械人「小航」正在太空站艙內飛行，與航天員宋令東進行互動交流。

哈爾濱工業大學教授張立憲團隊研製的「小航」具備多項功能，特別適用於航天員在太空站的日常工作和生活場景中。通過語音指令，無需遙控器的即刻反應能力，使得航天員能夠更加專注地完成科研任務，同時減輕了他們在艙內移動時的操作負擔。一些基本的任務如拍照巡檢、物資管理，以及航天員心理健康 的情感互動，都得到了「小航」的支持。

為了讓「小航」能更好地與航天員進行互動，科研團隊還對機械人進行了大量實際應用場景的測試，包括應對航天員情緒波動、提供實時答疑等。深度的情感交互不僅提高了航天員的工作效率，也在無形中提升了航天員的心理狀態。這也是機械人在航天領域應用一個新的切入點，植入人性化的互動通過科技壁壘，注入了溫度與情感。

乘組完成了第四批微生物採樣模塊試驗樣品安裝相關工作。（視頻截圖）

報導指出，神十九乘組完成多項太空實驗，在太空生命科學與人體研究領域，「太空亞磁果蠅生物效應及分子機制」實驗進展順利。乘組完成了果蠅收集、培養盒清空、樣品整理等操作。在悉心培養照料下，「果蠅家族」發展壯大，有望成為第一種在中國太空站實現「三代同堂」的生物。

在太空新技術與應用領域，乘組完成了第四批微生物採樣模塊試驗樣品安裝相關工作。太空微生物防控技術研究對於理解和防控太空站內微生物污染、腐蝕問題具有重要作用。