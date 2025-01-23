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挑戰徒步650公里 90後男從深圳回湖南過年 同伴已放棄

中國新聞組／北京23日電
夏汪輝在個人帳號「深漂阿輝」上分享了自己的旅途。（取材自瀟湘晨報）
夏汪輝在個人帳號「深漂阿輝」上分享了自己的旅途。（取材自瀟湘晨報）

臨近春節，中國不少在異鄉的打工人都紛紛加入春運大軍，回老家過年。然而近日，來自湖南衡陽市的90後男子夏汪輝，卻選擇自深圳步行回家過年，全程650公里，已經走了十多天，這一行程引起了廣泛關注。他在個人帳號「深漂阿輝」上分享了自己的旅途，展示了他步行的過程，獲得大量點讚和支持。被問及是否希望藉此博取流量，阿輝直言，這是此次旅程的目的之一。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，夏汪輝是衡陽縣人，今年32歲，已在深圳工作17年，目前正經營著早餐店，至今已有四年。夏汪輝20日表示，自己並非因為買不到車票才選擇步行，而是想通過這次挑戰來提高自己的意志力，並獲得家人的支持。他的好友曾陪伴他，但在路途中因體力不支多次放棄，目前他已經獨自踏上旅程。

儘管每天步行超過40公里，夏汪輝透露，自己本身體重在60公斤左右，並未因為長途跋涉而顯著減重

夏汪輝10日鎖上在深圳的店鋪，開始了他的徒步之旅。當晚，他抵達東莞，並在影片中分享到：「我從深圳徒步回湖南老家，全程650公里，已到東莞，繼續走！」在接下來的日子裡，他利用白天行走，晚上則選擇住酒店。但途中經過人煙稀少的荒野，找不到酒店飯店時，就會搭帳篷過夜，吃乾糧。他並時常與網友直播互動。

這次徒步行程不僅是對意志的挑戰，也是夏汪輝為他在深圳經營的早餐店增加知名度的方式。值得一提的是，隨著他的旅程受到關注，夏汪輝的社交媒體粉絲數量從個位數增長到超過1萬。

在路上，他也遇到了一些暖心的時刻，例如在清遠市時，有粉絲特意為他送上食物和水。夏汪輝表示，這次步行的經歷讓他的毅力和耐力有了顯著提升，並且一路上發生了許多有趣的事情，如同伴走不動放棄了，已經坐車回家。

隨著行程的推進，夏汪輝預計再過4天就能抵達家鄉。他強調，自己在這次徒步回家的過程中是真實無偽的，並會在條件允許下進行直播以證明其真實性。他20日再次進行直播，並告訴網友自己即將到達湖南宜章縣，期待能夠在家鄉住上一晚。

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