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南寧1隻「怪魚」路上跑 一查…源自博物館「鎮館之寶」

中國新聞組／北京20日電
網友拍到的在路上飛奔的「怪魚」。（取材自上游新聞）
網友拍到的在路上飛奔的「怪魚」。（取材自上游新聞）

廣西南寧最近有民眾目睹「怪魚」在馬路上飛奔，原來是外型看似一條巨型銀色鯉魚的「三蹦子」，引發了網友們的圍觀和熱議。而這台改裝車的作者也現身，解釋這台「怪魚」是參考廣西博物館「鎮館之寶」宋代鏨花鎏金銀摩羯的外觀製作的工藝品。

上游新聞報導，部落客「梨阿梨」日前在網路上發布了一段影片，內容是一條銀色的「怪魚」在馬路上飛奔，其大小如小汽車、通體銀色，魚頭有一卷鬚，豎起的魚鰭如雙翼，魚尾翹起，腹刻鱗片。仔細一看，可以發現這條「怪魚」是由一輛「三蹦子」改裝而來。

梨阿梨說，她是在南寧市雲景路鳳嶺兒童公園附近發現了這條「怪魚」，「看見一個銀色的圓頭尖尾的東西衝過來」，當時她都懵了，「真的以為自己穿越了。」

影音：Shifuren Zhou

這段影片在網路上掀起討論，至截稿前，這段影片已獲得2.5萬讚、超過2000條評論、被轉發近5000次。有網友調侃，「這是奔波兒灞，還是灞波兒奔」、「你怎麼就從龍宮裡出來了？」

事實上，這條「怪魚」是由藝術家麥里創作，他也是南寧有名的創意市集策展人。麥里表示，他去年接到廣西博物館的邀約改造一些文物，於是以宋代的鏨花鎏金銀摩羯為原型，用蒸籠格柵、鍋蓋、鍋子、漏杓和鏡子等充滿「煙火氣」的材料，製作了這台改造三輪車，命名為「般若魚舟」。

「般若魚舟」由「三蹦子」改裝而來。（取材自上游新聞）
「般若魚舟」由「三蹦子」改裝而來。（取材自上游新聞）

目前，「般若魚舟」在廣西南寧花鳥交易市場展出。麥里說，原本充滿距離感的古文物IP，如今有了「煙火氣」，邀請民眾一起來「摸魚」，營造減壓治癒的趣味性。

網友曬出的博物館關於鏨花鎏金銀摩竭的介紹。（取材自上游新聞）
網友曬出的博物館關於鏨花鎏金銀摩竭的介紹。（取材自上游新聞）

報導稱，北宋鏨花鎏金銀摩羯，長34公分、寬9.2公分、高14.8公分，是北宋時期南丹州首領貢奉於朝廷的銀器，採用了錘擈、鏨花、鎏金、鉚焊等多種工藝，製作精美，1992年時在廣西南丹縣虎形山被挖出。摩羯則是源自印度神話中捲鼻利齒、雙鰭似翼的巨魚。

「般若魚舟」以宋代的鏨花鎏金銀摩竭為原型。（取材自上游新聞）
「般若魚舟」以宋代的鏨花鎏金銀摩竭為原型。（取材自上游新聞）

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