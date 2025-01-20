更節能、安全、舒適 全球首列碳纖維地鐵青島上路

圖為乘客在青島地鐵1號線乘坐碳纖維地鐵列車。(新華社)

青島地鐵 集團與中車青島四方股份公司聯合研製的全球首列碳纖維地鐵列車「CETROVO 1.0碳星快軌」10日在青島地鐵1號線投入商業營運。

綜合陸媒報導，「CETROVO 1.0碳星快軌」填補了碳纖維材料在地鐵車輛主承載結構上商用的空白，整車減重 11%，運行能耗降低7%，將引領地鐵列車輕量化、綠色化升級。

中車青島四方股份公司主任設計師劉金柱表示，碳纖維具有輕質、高強度、抗疲勞、耐腐蝕等優點。相較於傳統地鐵，碳纖維地鐵列車具有更輕、更節能、乘坐更舒適、輪軌磨耗更少、運維成本更低等優勢。

根據營運計畫，「CETROVO 1.0碳星快軌」在青島地鐵1號線上線初期，將正常上線載客營運，於山里站始發，在山里至興國路上下行區域往返運行。

報導指，這是商用地鐵列車領域首次採用主動徑向轉向架技術，可主動控制車輪沿著徑向通過曲線，大幅減小過彎道時的「嘯叫」，曲線通過噪音降低15分貝，車內噪音降低2分貝。而與金屬材料車體相比，此碳纖維列車的車體強度更強，安全係數更高。採用碳纖維複合材料製造的轉向架，抗衝擊能力更強，結構壽命更長。

此外，更輕的碳纖維車身，減輕了車輛軸重，輪軌力降低15%以上，從而減少了輪軌磨損。車輛並應用數位孿生技術，搭建了碳纖維列車SmartCare智慧運維平台，實現車輛故障智慧偵測、健康狀態智慧評估等，降低了檢修成本。