三峽工程機組大改造 水冷技術轉空冷 東方電機擔重責

三峽工程建設過程，兩岸發電機組均有東方電機的深度參與。圖為三峽大壩開閘洩洪。 （圖／本報四川德陽傳真）

近日，三峽工程建成後首次針對發電機關鍵部件的大規模改造項目—三峽電站「700兆瓦VGS水輪發電機組定子水內冷改空冷關鍵技術研究及首台套設備研製項目」確定，將由東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）負責研製供貨。

該項目也將開創巨型機組發電機水內冷技術改造為全空冷技術的先河。

三峽工程是當今世界上最大的水利樞紐工程，是治理和開發長江的關鍵性骨幹工程，具有防洪、發電、航運、水資源利用等巨大的綜合效益。

電站安裝了當時世界技術最先進的3台單機容量700兆瓦水輪發電機組，其中24台為發電機水內冷機組。

隨著水電技術迭代、設備可靠性標準提高，中國長江電力股份有限公司提出三峽電站700兆瓦VGS水輪發電機組定子水內冷改空冷關鍵技術研究及首台套設備研製項目需求。

東方電機「水改空」專案團隊經過多年項目跟蹤與精心策劃，一舉奪標。

東方電機總部位於四川省德陽市。此次改造項目中，他們將在行業領先的巨型水電機組研製體系基礎上，進一步深入研究並解決水內冷機組改空冷關鍵技術難題，實現機組改造後效率、溫升、振動、擺度等性能指標達到國際先進水準，進一步提高機組安全性、穩定性、可靠性。