蝦餃、番茄炒蛋…第一批學做中國菜的TikTok難民交作業

網友們曬出學做中國菜成果。（取材自羊城晚報）

小紅書 因「TikTok 難民」湧入成了民間交流平台，不少外國網友跟隨小紅書博主學做中國菜，第一批學會中國菜的「Tiktok難民」近日交作業了，麵食、蝦餃、拍黃瓜、番茄（西紅柿）炒蛋等，外國網友紛紛曬出自己的挑戰成果，衝上小紅書熱搜第一，有外國網友做雞蛋 羹視頻就引來500多萬次觀看。中國網友打趣「美國網友開始卷了」，畫風秒變「舌尖上的中國」。

來源：YouTube

極目新聞報導，湖南博主「群子的飯」經常在小紅書發布一些製作中國美食的視頻。近日，她發布的雞蛋羹製作視頻獲得了不少「TikTok難民」喜愛，近日，該博主在評論區置頂發文稱：「感謝外國友人對雞蛋羹的喜歡，特地新出了一個英文版。」在發布中英文雙語視頻教程後，她表示：「500多萬人看了我做的雞蛋羹，我好幸運！」評論區，一名美國網友稱：「這是我在小紅書上學會的第一道菜，非常不錯，感謝。」該網友還曬出了他的作品。

外國網友曬出自己做的蝦餃。（取材自羊城晚報）

在小紅書上，不少外國網友大秀廚藝，紛紛曬出自己的第一道中國菜，有拍黃瓜、番茄炒蛋、炒雞肉等。還有不少老外闖入麵食賽道，學做包子、做麵條。在一條美國網友學做拉面的視頻評論區，中國網友紛紛評論：「已超過99.9%的南方人了」、「明天到海底撈報到」。

外國網友學做中國麵食。（取材自極目新聞） 外國網友正在學做中國包子。（取材自極目新聞）