公安部曝王星被綁架後轉賣3次 中泰挖出跨境人販集團逮12嫌

獲救後的演員王星，先後用英語和中文，感謝泰國警方的營救。（取材自微博）

北京官方對演員王星在泰國 被「賣豬仔」至緬甸 詐騙園區案展現高效率。據中國公安部17日訊息，公開求助的演員王星、模特楊澤琪等6人均獲救脫困回國，其中王星至少遭販賣3次。中泰警方也已聯手逮捕12名境內外犯罪嫌疑人，並循線深挖出一個藏匿於緬甸妙瓦底、專門從事跨境人口販運的犯罪集團。

綜合央視新聞，界面新聞報導，據公安部還原「演員王星遭詐騙」這一事件為，2024年12月29日，王星在微信 群中看到一則赴泰國曼谷拍攝影片的通告，遂根據通告內容添加副導演「顏十六」微信，溝通赴泰國曼谷拍戲事宜。

通告稱，2025年1月3日凌晨，王星抵達泰國曼谷機場後，搭乘「顏十六」安排的車輛經泰緬邊境被送入緬甸妙瓦底「阿波羅」園區，隨後又被販賣至「環亞」、「凱旋」等多個電詐園區。

公安部指出，經工作，31歲演員王星、21歲燈光師孫某強、24歲模特楊澤琪、21歲女遊客吳嘉琪、26歲醫美業者許好寧及其29歲朋友林美玲已獲救脫困、安全回國。

公安部還表示，公安機關在全力查找解救失聯、受困人員的同時，同步推進案件偵查調查工作，循線深挖出一個藏匿於緬甸妙瓦底、專門從事跨境人口販運的犯罪集團。

據揭露，自2024年12月以來，該犯罪集團在大量微信群中發布招募演員、模特兒、劇組工作人員等虛假訊息，透過為有意向人員購買機票、預訂飯店、安排車輛等方式，誘騙至泰國境內後，再轉運至緬甸妙瓦底，販賣至各電詐園區。

公安部說，近期網路上的多起相關人員境外失聯、受困案件均與該犯罪集團有關。目前，中泰警方已聯手逮捕12名境內外犯罪嫌疑人，相關案件偵辦及其他犯罪嫌疑人緝捕工作正在進行中。

自由亞洲電台報導，25歲的模特楊澤琪於去年12月20日前往泰國，稱接到一份拍攝工作，酬勞為8000元人民幣。然而，12月29日，家人收到他的視頻時，發現他眼部瘀青疑似受傷，家人隨即趕赴泰國報警並展開救。