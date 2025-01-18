公安部曝王星被綁架後轉賣3次 中泰挖出跨境人販集團逮12嫌
北京官方對演員王星在泰國被「賣豬仔」至緬甸詐騙園區案展現高效率。據中國公安部17日訊息，公開求助的演員王星、模特楊澤琪等6人均獲救脫困回國，其中王星至少遭販賣3次。中泰警方也已聯手逮捕12名境內外犯罪嫌疑人，並循線深挖出一個藏匿於緬甸妙瓦底、專門從事跨境人口販運的犯罪集團。
綜合央視新聞，界面新聞報導，據公安部還原「演員王星遭詐騙」這一事件為，2024年12月29日，王星在微信群中看到一則赴泰國曼谷拍攝影片的通告，遂根據通告內容添加副導演「顏十六」微信，溝通赴泰國曼谷拍戲事宜。
通告稱，2025年1月3日凌晨，王星抵達泰國曼谷機場後，搭乘「顏十六」安排的車輛經泰緬邊境被送入緬甸妙瓦底「阿波羅」園區，隨後又被販賣至「環亞」、「凱旋」等多個電詐園區。
公安部指出，經工作，31歲演員王星、21歲燈光師孫某強、24歲模特楊澤琪、21歲女遊客吳嘉琪、26歲醫美業者許好寧及其29歲朋友林美玲已獲救脫困、安全回國。
公安部還表示，公安機關在全力查找解救失聯、受困人員的同時，同步推進案件偵查調查工作，循線深挖出一個藏匿於緬甸妙瓦底、專門從事跨境人口販運的犯罪集團。
據揭露，自2024年12月以來，該犯罪集團在大量微信群中發布招募演員、模特兒、劇組工作人員等虛假訊息，透過為有意向人員購買機票、預訂飯店、安排車輛等方式，誘騙至泰國境內後，再轉運至緬甸妙瓦底，販賣至各電詐園區。
公安部說，近期網路上的多起相關人員境外失聯、受困案件均與該犯罪集團有關。目前，中泰警方已聯手逮捕12名境內外犯罪嫌疑人，相關案件偵辦及其他犯罪嫌疑人緝捕工作正在進行中。
自由亞洲電台報導，25歲的模特楊澤琪於去年12月20日前往泰國，稱接到一份拍攝工作，酬勞為8000元人民幣。然而，12月29日，家人收到他的視頻時，發現他眼部瘀青疑似受傷，家人隨即趕赴泰國報警並展開救。
經多方努力，楊澤琪1月12日在緬甸妙瓦底園區恒升園區被找到。據知情人士透露，他在被囚禁期間遭到身體虐待。 截至目前，有演員王星、江蘇女子吳佳琪和模特兒楊澤琪均是受到媒體關注後從妙瓦底園區獲釋，而王星所說與他關在同一間屋內的49名中國受害者，至今下落不明。
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