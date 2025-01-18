中國海邊驚見密密麻麻「黃色果凍」 官方示警：不可捕撈

不少網友在社交平台上發出圖片。（取材自齊魯晚報）

最近不少去海邊遊玩的網友發現海裡出現不少像「爆爆珠」、「黃色果凍」一樣的東西，圓圓的呈透明狀，看起來很Q彈，這種「棕色不明物質」大都出現在廣州、深圳、珠海等地，並配文「大海也吸珍珠奶茶？」、「海邊驚現野生史萊姆」。經專家鑑定，這些「棕色不明物質」屬於球形棕囊藻，其在短時間內大量繁殖，形成了棕囊藻赤潮，提醒民眾不要下水捕撈。

據齊魯晚報報導，近期，海南海口、廣東多個沿海城市出現赤潮現象。自然資源部南海預報減災中心發布消息：本次赤潮已涉及廣州、深圳、珠海、東莞、江門、陽江等城市，多地發布了提醒。廣州生態環境局表示，赤潮又稱紅潮（red tide），是一種自然現象，是海洋中的浮游生物（主要是藻類）爆發性增殖，導致海水變色，在沿海地 區比較常見。

2024年12月30日，珠江口海域發生大面積赤潮，赤潮優勢種為球形棕囊藻，相關地方政府部門啟動赤潮災害I級應急響應。深圳海洋中心分別於2025年1月3日、7日組織開展了兩次應急監測，發現珠江口海域赤潮面積有所降低，但水體環境仍屬於中高富營養化水平，球形棕囊藻密度最高值達到4.3×108細胞/L，仍處於較高值。

本次赤潮系球形棕囊藻（Phaeocystis globosa）暴發所導致，具體表現為球形棕囊藻膠質囊體在近岸海域大量聚集，造成海域呈現大面積斑塊狀或條帶狀的黃褐色或暗褐色水色異常現象，並可能伴隨由於囊體破敗導致的海面浮沫及異味。深圳灣棕囊藻膠質囊最大密度在9個/升至89個/升之間，並伴隨葉綠素顯著升高，海面未見大量魚類死亡現象。

三姓圍湧閘外現場情況（2025年1月6日）。（取材自齊魯晚報）

按照「赤潮災害應急預案」，赤潮可以分為有毒赤潮、有害赤潮和其他赤潮三種類型，而球形棕囊藻是一種重要的有害赤潮肇事種。球形棕囊藻喜歡20℃左右水溫，肉眼可見，裡面是多糖組成的透明膠質，形狀酷似「爆爆珠」或者「黃色果凍」。球形棕囊藻赤潮暴發後，很難通過人工方式清除，通常做法是等待其自然消亡。

近年來，深圳海域也曾多次發生不同程度的球形棕囊藻赤潮，多出現在冬季，從暴發到消退往往需要一周至數月不等。廣州生態環境局表示，球形棕囊藻赤潮對人類沒有直接危害，主要是對魚類養殖的影響，過敏體質的人群在游泳、嬉戲中如接觸到球形棕囊藻及其釋放的有害物質，可能引起皮膚過敏等不適症狀，對人體的皮膚健康造成損害。