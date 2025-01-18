「佛山電翰」像張翰狂 漲粉後換跑道 不打螺絲去創業

因酷似張翰走紅，「佛山電翰」將結束打螺絲生涯。（取材自九派新聞）

網紅「佛山電翰」因長相酷似演員張翰，以及和同事誇張並整齊的動作而走紅，10天漲粉近百萬，但在暴紅時停播了，他發視頻稱，要結束打螺絲生涯了，對於未來規畫還不確定，但是總歸要出去闖闖試試看。

九派新聞報導，「佛山電翰」表示，決定停播主要有三個原因：第一，工廠現在準備轉讓給別人了，因為訂單量不足以支撐。現在有點畏手畏腳，做多了賣不出呢，又少了那份激情。

第二，現在的收入，打螺絲占比已經很少了，他說：「現在心態變化了，其他收入多了，又還在打螺絲，直播的時候就感覺在作秀嘛。同時，我也不想消耗工人這個身分。」

第三，其實打螺絲打工也好，未來創業或者做什麼也好，他覺得都是人生的階段，「我們已經經歷了這個階段了，在這裡面我們不會再有什麼提升了，也是時候離開，走向下一個階段。」

報導指出，「佛山電翰」表示，後續的內容，就從「正能量打工人」變成「創業歷險記」。 此外，他還提到，可能有粉絲會問「以後是不是看不到你們打螺絲了」，「佛山電翰」表示，如果以後有機會，自己會過來幫忙，順便直播一下。

2023年，「佛山電翰」因長相酷似演員張翰、在工廠直播打螺絲而走紅網絡，魔性的薩克斯音樂加上整齊劃一的動作，一時間各行各業的網友們爭相模仿，「佛山電翰」也一夜暴紅，該版本的全網甩手挑戰在抖音 點擊量高達2.7億次。