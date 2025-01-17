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上海政協委員出招救生育率 建議未婚女性可凍卵

中國新聞組／綜合報導
為提升中國生育率，有政委建議開放單身女性凍卵。（新華社資料照片）
為提升中國生育率，有政委建議開放單身女性凍卵。（新華社資料照片）

2025年上海兩會近日召開，上海市政協委員、仁濟醫院血液科主任醫師陳芳源在會上提交建議，在浦東新區試點開放健康的未婚女性凍卵。她指出，目前上海女性平均生育年齡為32.56歲，此舉有助提高生育率。

中央社引述澎湃新聞15日報導，陳芳源在上海兩會上提交一份「關於選擇性卵母細胞冷凍試點開放的建議」，該建議指出，試點在浦東新區開放健康的「未婚女性」凍卵。

財新報導，根據中國相關法律，目前凍卵尚未對健康的未婚女性開放。只有在夫妻不孕，或身患惡性腫瘤等健康因素之下提出申請，中國女性才能獲准冷凍卵子。

陳芳源表示，隨著生育率的下降，有選擇性地開放健康的未婚女性凍卵顯得尤為必要。陳芳源指出，當前，上海生育率呈現不斷下降的趨勢，不少都市女性也為了事業、經濟因素等原因，主觀推遲生育年齡。

上海市健康衛生委員會日前發布的統計數據顯示，2023年上海戶籍人口女性平均初育年齡為31.66歲，平均生育年齡為32.56歲。

陳芳源表示，年齡是決定女性生育功能最為關鍵的因素，32歲之後女性生育能力下降幅度會進一步增大，而37歲以後會出現斷崖式的下降。「實施健康的未婚女性凍卵，對促進提高生育力可以起到一定的作用。」

陳芳源認為，這一政策的執行需要有選擇性地試點，「浦東新區作為改革開放的綜合試點地區，可以通過相關法律法規的制定，先行探索『單身女性凍卵』，通過試點不斷完善法律法規和相關的制度保障，從而再逐步進行推廣」。

陳芳源也強調，開放試點單身女性凍卵的同時也應做好嚴格把控，禁止非法代孕、禁止過度商業化宣傳、禁止醫療機構以凍卵為牟利目的進行商業宣傳。並建議可以組建專家制定規範化文件，明確訂出女性凍卵的年齡、凍卵的時間，與可執行的醫療機構，做好後續相關規範及監督。

但有網友對此說法不埋單：「翻譯一下：代孕合法」、「這不就是給有錢人代孕提供便利嗎？」還有人說：「直接一步到位開放精子庫單身生育吧。」

上海市政協委員建議在浦東新區試點開放未婚女性凍卵，以提升生育率。（路透資料照片）
上海市政協委員建議在浦東新區試點開放未婚女性凍卵，以提升生育率。（路透資料照片）

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