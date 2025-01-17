武漢貓咪自43樓、百米高空墜下生還 有網友質疑真實性

多米在養傷。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

貓有九條命是真的嗎？一名湖北網友近日在社交平台上發帖，分享自家德文捲毛貓從43樓意外高墜卻頑強存活，經半年治療如今已恢復如常。網友除了震驚貓的生命力和幸運，也有人質疑事件的真實性。

來源：YouTube

上游新聞報導，武漢 的張女士表示，事情發生在2024年7月4日早上，她突然意識到快一小時沒看到她養的貓「多米」了。聽母親說最後一次看到貓的地方是陽台，她於是前去查看，發現封鎖陽台欄桿間隙的塑膠網破了一個洞。

「貓之前從未丟過，不敢去想牠從樓上掉下去了，只能默默祈禱牠是貪玩，從大門偷偷溜了出去。」張女士說，當天，她和母親找貓找到晚上10時多，最後在小區樓下某個綠帶發現了「異常」：一隻黑白流浪貓隔著欄桿一直向著她們大聲叫，緊跟著流浪貓的叫聲，綠帶深處傳來另外一聲微弱的貓叫。

墜樓後多米傷情很嚴重。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

張女士扒開樹枝後才發現，多米就躺在那裡。 「也多虧植物又密又深，給了緩衝的機會。」張女士注意到，綠帶旁邊還有一棵茂密的樹。根據多米腿上傷口位置，醫生和她推測，多米應該是先落到了樹上，還幸運地避開欄桿上的鐵刺，再經綠化帶緩衝落地。

送醫後經診斷，多米兩條後腿都有傷，一條骨折一條韌帶斷裂，還伴隨肺挫傷等多種症狀，經過兩天搶救以及後續的骨折手術和長達半年的康復，在花掉近人民幣2萬元（約2738美元）醫療費 後，才恢復健康。

多米從這個洞墜樓。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

武漢聯合動物醫院醫生蔡旭佳表示，「多米是我從醫七年以來，墜樓層數最高的一隻貓咪。」蔡醫生說，送醫時多米的狀態非常差，但不幸中的大幸，牠的肺摔移位了但沒有破。多米體重較輕，從樓上墜落的時間較長，牠可能在空中調整姿勢。「多米之前，另一隻貓從六樓摔下，送來時肺破了，搶救無效去世。 」