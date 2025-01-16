中景區「割繩蹦極」玩的就是心跳 業者：7到70歲都能玩

遊客正在體驗「割繩蹦極」，身上的繩子正逐漸被割斷。（取材自讀特新聞）

「割繩蹦極」（笨豬跳 bungee jump）的體驗視頻，近日在各大社交媒體登上熱榜，不少網友發布視頻，表示「很刺激，玩的就是心跳」； 另一方面，也有網友質疑這種玩法的安全性。

來源：YouTube

讀特新聞報導，「割繩蹦極」和普通蹦極有什麽不同？視頻所見，遊客會被綁好安全繩在50米的高度被懸空吊起，此時教練便會在旁邊伸出一把刀，慢慢地割斷上方的繩子。

「割繩蹦極」創始人王延明表示，「當你看到繩子一根根被慢慢割斷，即將下墜的緊迫感可以帶來比普通蹦極更強烈的刺激感。」

王延明表示，工作人員割斷的僅僅是副繩而並非綁在身上的主繩，其設備已經通過安全認證，可承重三噸。「我們在上去之前也會檢測 體重和各種病史，符合標準的從7到70歲都能玩。」

據悉，「割繩蹦極」項目位於重慶聖明遊樂園，於2024年7月在全國範圍內首次推出。此前，該樂園自2019年起便開始運營蹦極塔，王延明也是從那個時候投資 運營蹦極項目。

據悉，蹦極已經逐漸成為一個年輕人旅遊必選的打卡項目。2024年的「五一」期間，#三峽蹦極#話題曾讓宜昌火出圈，不少網紅發布打卡視頻。「蹦極」相關的話題在抖音平台獲得12.8億次的播放量。

蹦極是否適合所有人？新疆 醫科大學第二附屬醫院急診科主任馬磊在接受採訪時公開表示，在室內蹦極運動中，人體在牽引繩的幫助下，下墜、回彈，瞬間作用於人體肌肉的力會導致肌肉拉伸和收縮，如果沒有一定的訓練準備或身體素質較差，可能導致肌肉拉傷。如果平時比較缺乏鍛鍊，身體協調能力較差的人，貿然進行體育鍛鍊可能會造成身體損傷。