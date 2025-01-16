上海搶娛樂財 泰勒絲開唱、樂高開園 都在今年要成真

上樂高樂園將在5月營業。（取材自官網）

上海搶攻娛樂經濟，當局已磨拳擦掌。市長龔正龔正表示，要推動樂高樂園 度假區開園運營，將是中國首座樂高樂園。此外，上海市文旅局副局長張旗說，對美國流行音樂天后泰勒絲 （Taylor Swift）今年在上海開唱「持樂觀態度」，引發關注。

來源：聯合新聞網

上海市第16屆人大三次會議，上海市長龔正作「政府工作報告」提出，要推動樂高樂園度假區開園運營。針對樂高樂園進度，上海市文旅局副局長張旗表示，樂高樂園將在5月正式營業，哈利波特主題樂園 、粉紅豬小妹（佩佩豬）主題樂園也有可能落地上海。

上海市金山區文旅局長王民民說，樂高樂園開園初期將進行試運營，每天接待遊客2000至5000人，隨後逐步增量，「從工期上來說，確保夏季開園是沒有問題的，我們現在正在快馬加鞭」。

上樂高樂園將在5月營業。(取材自官網)

據了解，除了飛龍過山車、駕駛學校、樂高城市機場、救援學院等全球樂高樂園人氣項目，上海樂高樂園度假區還將帶來一系列全球樂高樂園之「最」和首創項目，包括：全球首發的「樂高樂園創想世界」主題片區；為上海樂高樂園獨家設計的主題片區「樂高悟空小俠」；「樂高樂園遊船」讓遊客們體驗用樂高元素復刻的江南水鄉；全球首個中國獨家設計的大型室內迷你天地景觀展示以及光影秀；樂高樂園歷史之最的巨型人仔、高達26米的「搭搭」；可以俯瞰全園、高約60米的樂高樂園觀光塔；帶有5個主題房的全新設計的樂高樂園酒店；全球首發的悟空小俠舞台劇等。

搶賺演唱會商機，上海市旅遊局一位官員表示，跟美國流行音樂天后泰勒絲的團隊前期溝通後，對今年舉辦泰勒絲演出持樂觀態度。（歐新社）

值得注意的是，張旗還稱，曾接待過泰勒絲的演出團隊到上海進行前期溝通，至於最後能不能成行，還要看市場，以及上海這座城市的吸引力，「我們樂觀地感到，可能今年會有希望」。

泰勒絲每場演出平均帶來1300萬美元收入，替巡演城市創造巨大商機，被稱為「泰勒絲經濟學」，但上月結束破紀錄的「時代巡迴演唱會」，並沒有在中國演出。令大量粉絲失望，一些粉絲轉而觀看演唱會電影，票房至少達到人民幣9500萬元。