2中國女遊客命喪日本鐵道口 網喊：可告鐵路公司

當地媒體報導截圖，顯示2人站在欄桿內側。（取材自極目新聞／受訪者提供）

兩名中國女遊客日前在日本 兵庫縣神戶市鐵路道口等紅綠燈時遭列車撞擊身亡，日本警方推測，兩人或誤以為鐵軌內是「信號燈等待區」。有遇難者家屬到事發現場，哭喊著呼喚親人的名字說「帶你回家」；還有日本人開車一個多小時前來送花悼念。

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極目新聞報導，多位在日本工作生活的華人 博主前往現場探訪，其中一名博主表示，這個道口確實很危險。

這名博主名叫「冬二君」，她是一名上海女性，旅居日本大阪。她說，因為害怕，當天現場探訪時，她是一路小跑著過的道口。有日本記者測試過鐵道20秒，而欄桿15秒就放下了，根本來不及。

「冬二君」說，兩名女孩所站位置前面是一條車流密集的馬路，又是紅燈，需要按壓才變綠燈，可能她們下意識地就停在原地，並沒意識到欄桿內有多危險，也不知道欄桿是可以手動抬起來的，而欄桿外的位置是個斜坡，又很狹窄。

「為什麼這裡這麼危險也不改造一下？」「冬二君」通過實地探訪後認為，這個道口存在致命的安全隱患。她詢問偶遇前來悼念的日本當地人，對方回答說：「我也不知道，以前也出過事故的。」