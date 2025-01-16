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2中國女遊客命喪日本鐵道口 網喊：可告鐵路公司

中國新聞組／北京16日電
當地媒體報導截圖，顯示2人站在欄桿內側。（取材自極目新聞／受訪者提供）　
當地媒體報導截圖，顯示2人站在欄桿內側。（取材自極目新聞／受訪者提供）　

兩名中國女遊客日前在日本兵庫縣神戶市鐵路道口等紅綠燈時遭列車撞擊身亡，日本警方推測，兩人或誤以為鐵軌內是「信號燈等待區」。有遇難者家屬到事發現場，哭喊著呼喚親人的名字說「帶你回家」；還有日本人開車一個多小時前來送花悼念。

來源：YouTube

極目新聞報導，多位在日本工作生活的華人博主前往現場探訪，其中一名博主表示，這個道口確實很危險。

這名博主名叫「冬二君」，她是一名上海女性，旅居日本大阪。她說，因為害怕，當天現場探訪時，她是一路小跑著過的道口。有日本記者測試過鐵道20秒，而欄桿15秒就放下了，根本來不及。

「冬二君」說，兩名女孩所站位置前面是一條車流密集的馬路，又是紅燈，需要按壓才變綠燈，可能她們下意識地就停在原地，並沒意識到欄桿內有多危險，也不知道欄桿是可以手動抬起來的，而欄桿外的位置是個斜坡，又很狹窄。

「為什麼這裡這麼危險也不改造一下？」「冬二君」通過實地探訪後認為，這個道口存在致命的安全隱患。她詢問偶遇前來悼念的日本當地人，對方回答說：「我也不知道，以前也出過事故的。」

此事在日本引發較大關注，事發後，許多華人表示支持兩名女孩的家屬起訴鐵路公司。正在日本留學的寒露說，很多日本的網友也認為這個鐵道的設計危險，擔心這樣的事件是否也會發生在當地的孩子們身上。兩名女孩的家屬完全可以起訴鐵路公司。據了解，遇難者的家屬已聯繫多位博主搜集現場視頻證據，並在當地尋求律師的幫助。

事發的鐵道路口。（取材自極目新聞／受訪者提供）　
事發的鐵道路口。（取材自極目新聞／受訪者提供）　

日本 華人

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