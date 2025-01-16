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祭「候補文學」竟能求到火車票？ 鐵路12306稱純屬巧合

中國新聞組／北京16日電
春運火車票進入發售最高峰，圖為旅客在北京西站排隊購票。(中新社)
春運火車票進入發售最高峰，圖為旅客在北京西站排隊購票。(中新社)

為期40天的2025年春運開始，春運搶票、候補車票成了熱門話題。潮新聞報導，中國年輕人近日流行一種春運「候補文學」，即通過對12306微信公眾號發送春運候補車票信息，據說能成功。但官方回應稱該案例「純屬巧合」。

小金（化名）在社交媒體上發布了一則候補成功的帖子。他說，他要買1月11日從深圳到鄧州的票，「前幾天晚上8、9點鐘買票，顯示無票，進入候補，只有35%的候補成功機率」。

小金說，看到社交媒體上有人通過向12306留言而成功補票的案例，便想試一試。

在貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市，一位旅客展示其購買的春運首日1月26日凱里至...
在貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市，一位旅客展示其購買的春運首日1月26日凱里至上海南的火車票。(新華社)

晚上10點鐘，他在12306微信公眾號輸入欄裡打入「求K536次列車1月11日深圳到鄧州的票，求一張。」隨後，又貼出訂單號。「對方是機器人回覆，我也不管對面回覆了什麽，就一直重複發候補信息。」

信息發了一會兒，小金去睡了。第二天一早，小金驚喜地發現候補成功了。

大學生小吳（化名）也有「發瘋候補」後成功的經歷。「我在12306公眾號留言後，一個小時就成功候補，買的是1月24日的春運車票，當時顯示候補成功機率是60%。」

後續，她又下了一個1月25日的春運車票，顯示候補成功機率有75%，她也去12306留言，但過去三天依然沒有成功：「1月25日的候補機率更大，但沒成功，所以這方法也不太靠譜。」

從12306官方客服處了解到，部分乘客通過給12306公眾號留言補票成功，純屬巧合。

12306官方客服建議採用正確候補方式，以免錯過春運購票時機。「春運候補車票是系統自動候補，只能通過有人退票或者增加車廂的方式實現，人為無法干預。即使留言，12306人工也無法干預補票結果，一切是系統自動候補的結果。」

「我要票、給我票」民眾反覆的向機器人客服輸入求票訊息。(取材自潮新聞)
「我要票、給我票」民眾反覆的向機器人客服輸入求票訊息。(取材自潮新聞)

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