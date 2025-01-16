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滿足感+治癒感 中國年輕人瘋棉花娃娃「出門都要帶它」

中國新聞組／北京16日電
玩家帶著有造型的棉花娃娃出遊、拍照。(取材自潮新聞)
玩家帶著有造型的棉花娃娃出遊、拍照。(取材自潮新聞)

年輕人的休閒又有新玩意，梳著俏美髮型、穿著可愛衣服的「棉花娃娃」正迅速俘獲90後、00後的心。「每次出門，我都要挑一個心愛的棉花娃娃隨身帶著，就像有了可愛的小夥伴」，在這群「娃媽」眼中，呆萌的棉花娃娃帶來滿足感與治癒感，而替娃娃採購衣服配件，意外催生出新商機。

潮新聞報導，棉花娃娃，是指主體用棉花、聚酯纖維等製成的玩偶娃娃，最早是一種明星周邊產品，常見尺寸從10厘米到40厘米不等，自2018年起，在中國逐漸流行。

被打扮成警員的棉花娃娃。(取材自微博／吹泡克林TrippleCream)
被打扮成警員的棉花娃娃。(取材自微博／吹泡克林TrippleCream)

市場研究數據顯示，2024年，棉花娃娃市場的年複合增長率達10%左右，過去五年內銷售額以年均15%速度增長。參與棉花娃娃交易並有成交紀錄的商家數量更是從2017年的不足400家激增至2020年底的近萬家，三年間增長20多倍。

棉花娃娃，是周彤（化名）近期與父母交流時說的次數最多的東西。近期新款棉花娃娃開售，周彤為搶到這款棉花娃娃，拜託好幾個朋友一起搶，結果一個都沒有搶到。她逛遍各大二手交易平台、短視頻平台，最終，她咬牙點開一名二手買家的購買頁面，以高於市場價百元的價格，買了一個高40厘米的棉花娃娃。

同樣是「搶娃娃」，王欣（化名）的運氣似乎要比周彤來的更好一些。「開搶時間是第二天晚上8點，我為此設置了好幾個鬧鈴，7點10分、9點20分……鈴聲幾乎每隔10分鐘都要響一次。」王欣說，這款棉花娃娃限量500個，手慢則無。除自己定鬧鐘外，她還讓許多朋友幫搶。

大學生李夕顏（化名）日前訂製了人生中第一個棉花娃娃，成為「娃媽」後，她開始進入「曬娃」階段，每次出門都會帶上娃娃，為它布置專屬場景，給娃娃拍照，還會和「娃媽」聚會，交流穿搭心得。在李夕顏看來，棉花娃娃有著一種陪伴屬性，「購買棉花娃娃的大部分都是女性，其中90後、00後應該是主力軍，每個女孩心裡都有一個公主夢，而無屬性娃娃可以自己DIY設計穿搭，帶來一定的滿足感與治癒感。」

棉花娃娃造型多變，也有專門的定製娃衣。(取材自微博／太空律動TKLD)
棉花娃娃造型多變，也有專門的定製娃衣。(取材自微博／太空律動TKLD)

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