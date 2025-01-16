我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以哈停火川普、拜登誰是功臣？邀功 以總理這樣說

野火後被問最多：我房子沒被燒，保費也跟漲？

中國2024全國鐵路旅客發送量及貨運量 創歷史同期新高

記者陳湘瑾／即時報導
1月10日，中越班列的列車在南寧國際鐵路港編組。（新華社）
1月10日，中越班列的列車在南寧國際鐵路港編組。（新華社）

中國國家鐵路局16日發布消息，2024年1到12月份中國全國鐵路旅客發送量及貨運發送量穩定增長，均創歷史同期新高。其中，2024年度旅客發送量首次突破43億人次大關。

統計數據顯示，客運方面，12月份，中國全國鐵路旅客發送量完成2.97億人次，按年增長2.6%；旅客周轉量完成958.49億人公里，按年基本持平；1到12月份，全國鐵路旅客發送量完成43.12億人次，按年增長11.9%，年度旅客發送量首次突破43億人次大關。

1到12月份中，動車（高鐵）組旅客發送量32.72億人次，佔中國全國鐵路旅客發送量的75.9%，按年增長12.9%；旅客周轉量完成15799.10億人公里，按年增長7.3%，其中動車組旅客周轉量10845.49億人公里，按年增長10.3%。

貨運方面，12月份，中國全國鐵路貨運發送量4.59億噸，按年增長5.4%；貨運周轉量3259.03億噸公里，按年增長3.3%。其中，中國國家鐵路貨運發送量3.54億噸，按年增長3.8%；貨運周轉量2992.28億噸公里，按年增長5.9%。

1到12月份，中國全國鐵路貨運發送量51.75億噸，按年增長2.8%；貨運周轉量35861.90億噸公里。其中，中國國家鐵路貨運發送量39.85億噸，按年增長1.9%；國家鐵路貨運周轉量32580.63億噸公里。

另外，2024年1到12月份，中國全國鐵路固定資產投資累計完成人民幣8,506億元，按年增長11.3%，投產鐵路新線3113.4公里，投產鐵路復線2687.2公里，投產電氣化鐵路3935.8公里，現代化鐵路基礎設施體系建設持續推進。

投資

上一則

黃仁勳訪華首站抵深圳 媒體解讀有深意

下一則

中國現代製造業基地 重慶3大兆級產業集群投資近400億

延伸閱讀

今年春運開跑 流動量上看90億人次 有望創新高

今年春運開跑 流動量上看90億人次 有望創新高
科羅拉多州這條冬季列車 獲選為世界No. 2

科羅拉多州這條冬季列車 獲選為世界No. 2
詹天佑，把中國放在鐵軌上跑動起來（下）

詹天佑，把中國放在鐵軌上跑動起來（下）
中國春運開跑 估逾90億人次流動創新高

中國春運開跑 估逾90億人次流動創新高

熱門新聞

從泰國境內可以清楚拍攝到緬甸境內建築。（取材自新華社）

泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走

2025-01-11 10:00
當地時間2025年1月8日，查德總統穆罕默德在恩賈梅納會見中共中央政治局委員、中國外交部長王毅。(取材自中國外交部網站)

王毅逃過一劫 前腳剛走… 查德總統府傳槍響釀20死

2025-01-10 01:23
中國不少半導體公司開出高薪，不過中媒指出，前些年的「瘋狂」已經不復存在。圖為中芯國際生產車間。（新華社）

6倍薪水挖角光景不再 中國半導體產業招人進入冷靜期

2025-01-11 12:12
小學四年級數學試題。（取材自微信公眾號＠國培學業規畫）

海底撈針、水滴穿石哪個機率小？深圳小四數學題考倒中學師

2025-01-11 08:30
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19
（取自微博）

海底撈針、水滴穿石誰更可能發生？深圳小學數學試卷 考倒中學老師

2025-01-10 16:27

超人氣

更多 >
這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款

這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款
華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」

華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」
女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用

女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用
為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計
空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料

空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料