中國2024全國鐵路旅客發送量及貨運量 創歷史同期新高
中國國家鐵路局16日發布消息，2024年1到12月份中國全國鐵路旅客發送量及貨運發送量穩定增長，均創歷史同期新高。其中，2024年度旅客發送量首次突破43億人次大關。
統計數據顯示，客運方面，12月份，中國全國鐵路旅客發送量完成2.97億人次，按年增長2.6%；旅客周轉量完成958.49億人公里，按年基本持平；1到12月份，全國鐵路旅客發送量完成43.12億人次，按年增長11.9%，年度旅客發送量首次突破43億人次大關。
1到12月份中，動車（高鐵）組旅客發送量32.72億人次，佔中國全國鐵路旅客發送量的75.9%，按年增長12.9%；旅客周轉量完成15799.10億人公里，按年增長7.3%，其中動車組旅客周轉量10845.49億人公里，按年增長10.3%。
貨運方面，12月份，中國全國鐵路貨運發送量4.59億噸，按年增長5.4%；貨運周轉量3259.03億噸公里，按年增長3.3%。其中，中國國家鐵路貨運發送量3.54億噸，按年增長3.8%；貨運周轉量2992.28億噸公里，按年增長5.9%。
1到12月份，中國全國鐵路貨運發送量51.75億噸，按年增長2.8%；貨運周轉量35861.90億噸公里。其中，中國國家鐵路貨運發送量39.85億噸，按年增長1.9%；國家鐵路貨運周轉量32580.63億噸公里。
另外，2024年1到12月份，中國全國鐵路固定資產投資累計完成人民幣8,506億元，按年增長11.3%，投產鐵路新線3113.4公里，投產鐵路復線2687.2公里，投產電氣化鐵路3935.8公里，現代化鐵路基礎設施體系建設持續推進。
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