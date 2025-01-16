龔正：上海今年經濟成長目標5% 首重擴內需、穩外需

上海當局強調，今年經濟首要任務是聚力擴內需、穩外需。圖為上海南京路步行街上的新世界大丸百貨，外籍遊客挑選化妝品。 （中新社）

上海市16屆人大第三次會議15日在上海世博中心登場，上海市長龔正進行工作報告時表示，2024年預計全市生產總值成長5%左右。綜合各方面因素，2025年目標定在5%左右。但他坦言，前進道路上還面臨許多困難挑戰，上海經濟外向度高，受外部影響首當其衝，穩外貿穩外資壓力加大，部分企業生產經營困難，要正視困難、堅定信心，採取更加有效措施。

龔正指出，去年上海經濟社會發展整體穩定、穩定有進，經濟運作回升向好，預計2024年全市生產毛額成長5%左右，城市經濟規模進入了5兆（人民幣，下同）以上的新階段。

龔正並指，地方一般公共預算 收入達8374.2億、增長0.7％，居民消費價格與上年基本持平，城鎮調查失業率平均約4.2％；全社會研發經費支出相當於全市生產毛額的比率達4.4%左右，每萬人口高價值發明專利擁有量提高到57.9件。積體電路、生物醫藥、人工智慧三大先導產業規模達1.8兆；外貿進出口總額達4.27兆，實際使用外資約175億美元、約1243億；居民人均可支配收入達到8.8萬，年增4.1%左右。

龔正坦言，清醒意識到「前進道路上還面臨許多困難挑戰，政府工作中仍存在一些不足之處」。他解釋，主要是外部環境的不確定性加大，全球貿易保護加劇。國內需求不足，特別是消費不振。他稱，上海經濟外向度高，受外部影響首當其衝，穩外貿穩外資壓力加大，部分企業生產經營困難。新舊動能接續不暢，部分關鍵核心技術受制於人，全面深化改革仍需向縱深推進。

他並指，上海城市精細化管理、社會治理、生態環境保護、韌性安全城市建設的任務依然艱巨繁重。就業 面臨壓力，教育、醫療、養老、托育、安居等群眾急難愁盼問題，還要下更大力氣解決。政府系統幹部隊伍的能力素質仍需進一步提升，政府作風建設還要持續加強。要正視困難、堅定信心，知重負重、加力奮進，採取更加有效措施。

談及2025年上海經濟展望，龔正在報告指出，綜合各方面因素，建議今年上海市經濟增長率目標定在「5%左右」。首要任務中，他特別提到，要聚力擴內需、穩外需，保持經濟穩定增長。

至於其他經濟目標，龔正說，地方一般公共預算收入增長2％，全社會研發經費支出相當於全市生產總值的比率達4.5%左右，城鎮調查失業率5%以內，居民人均可支配所得增長與經濟增長保持同步，居民消費物價漲幅2%左右。

針對擴內需、穩外需，他表示，要大力發展首發經濟、銀髮經濟、夜間經濟、直播經濟，推動新型消費、汽車消費、綠色消費。穩外資方面，要落實新修訂的鼓勵外商投資 產業目錄，更大力度保障外資企業的國民待遇，加快推動一批重大外資項目落地，打響「投資上海」品牌。