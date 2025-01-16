中國現代製造業基地 重慶3大兆級產業集群投資近400億

根據重慶市發展改革委消息，2024年，重慶三大兆級主導產業集群重點項目完成投資 392.7億（人民幣，下同）。

中新社報導，重慶是中國重要現代製造業基地，目前正聚力提速打造智能網聯新能源汽車、新一代電子資訊製造業、先進材料三大兆級主導產業集群。

2024年重慶智能網聯新能源汽車產業補鏈強鏈，重點項目完成投資91.5億，完工投產長安汽車渝北工廠置換及綠色智能升級、兩江龍興新城智能網聯新能源汽車產業園基礎設施配套等20個項目；加快建設合川新能源汽車零部件暨工裝模具產業園、九龍坡新能源與智能網聯汽車開發試驗中心等16個項目。

重慶新一代電子資訊製造業提質升級，2024年重點項目完成投資133.8億，完工投產兩江欣暉矽及碳化矽部件、大渡口海康威視科技園三期等13個項目；加快建設相關半導體生產線等19個項目。

目前，重慶先進材料產業正持續壯大，2024年重點項目完成投資167.4億，完工投產長壽年產75萬噸高端金屬材料、榮昌華陽耐火絕熱保溫節能材料生產等19個項目；加快建設涪陵華峰年產138萬噸功能性新材料一體化產業鏈、豐都玻璃纖維及高性能復合材料智能製造產業基地等34個項目。對於位西部內陸的重慶來說，開放通道建設也是重點。

2024年，重慶被賦予打造中國內陸開放綜合樞紐的定位。重慶市發展改革委介紹，過去一年，重慶不斷提升開放通道和平台能級，實施重點項目83個，完成投資1430.5億。

此外，重慶江北國際機場T3B航廈基本建成，第四跑道建成投用，成為繼北京大興國際機場、上海浦東國際機場之後中國第三個擁有四條跑道的機場，進一步增強了重慶的國際航空樞紐功能。