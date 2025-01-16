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央視名主持人海霞有新身分 出任河南政協委員

中國新聞組／北京16日電
海霞已任河南省政協委員。(取材自魯中晨報)
海霞已任河南省政協委員。(取材自魯中晨報)

據政協第13屆河南省委員會常務委員會第11次會議通過的增補委員名單顯示，央視著名主持人海霞已任河南省政協委員。

河南日報報導，海霞出生於1972年3月，河南鄭州人，現任中央廣播電視總台總編室播音員主持人管理中心副主任。

據中視網報導，海霞，1993年畢業於北京廣播學院播音系（現播音主持藝術學院），直接進入中央電視台新聞部播音組工作，曾任中央電視台一套「早間新聞」、「晚間新聞」、 「滾動新聞」播報員、「現在播報」主播。她的成長與中國電視新聞的改革相伴，「晚間新聞」改版、「早晨新聞」改版、香港回歸、澳門回歸、十一慶典50周年閱兵式，她都成功參與。

海霞2007年因主持「新聞聯播」被觀眾熟知，2008年成為全國政協委員。她於2007年獲金話筒電視播音作品獎，2015年被評為央視「10大播音員主持人」。

2023年6月，央視網更新了「央視主持人大全」，其中，海霞已退出央視主持人行列。 

此外，她於2018年獲聘為國家監委特約監察員。 2024年3月1日，中央紀委國家監察員發布「國家監察委員會關於聘任第二屆特約監察員的決定」，海霞繼續擔任國家監察委員會特約監察員，聘期至2028年3月。

據報導，海霞曾說，「透過能接觸到的公職人員，也能切實感受到監察體制改革以來所取得的成效。現在，公職人員更清楚自己手中的權力不是牟私利的工具，而是一種責任一種使命」、「對這樣一份重要的職責心懷敬畏，這是榮譽更是使命和責任。我要以適當的方式方法，更好地向公眾宣傳介紹紀檢監察領域的重要精神內涵。」

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